Asgari ücrete ikinci zamla ilgili AK Parti tarih verdi!

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, milyonlarca memurun dört gözle beklediği 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zam konusunda değerlendirmelerde bulundu. 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar çıkarılacağını belirten Akbaşoğlu, asgari ücrete ikinci zammın da temmuz ayında ele alınacağını söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu; asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zam için temmuz ayını işaret etti.

Temmuzda memur ve emeklilerin zam alacağını belirten Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkarılacak. EYT'li kardeşlerimizle helalleşeceğiz, ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.