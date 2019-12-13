Asgari ücrete vergi muafiyeti gelmeli

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar asgari ücrete vergi muafiyetinin yeniden gündeme getirilerek tartışılması ve uygulanması gerektiğini belirterek "Günümüz koşullarında, asgari ücretin mutlaka ve mutlaka vergi dışında kalması mantıksal ve sosyolojik açıdan doğru olup, uygulamanın bu çerçevede yapılması tarafların nefes almasını sağlayacak" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları sürerken Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar "Gerek küresel, gerekse ulusal ekonomide zor geçen bir yılı tamamlarken, toparlanmaya dair olumlu işaretlerin geliyor olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Veriler gecikmeli olarak yansımakla birlikte her gün konkordato haberleri almaya da devam ediyoruz. Böylesine bir süreçte işsizlik oranı gün be gün artmaya devam edecek" dedi.

Maliyetler katlandı

Sanayicinin artan maliyetlere katlanacak gücünün kalmadığını da vurgulayan Yorgancılar "Günümüzde, üretimin sürdürülebilirliği ve üretim yapan firmalarımızın devamlılığı, mevcut istihdamın korunması ön planda tutulmalı, istihdamı teşvik edecek yeni mekanizmalar yaratılmalıdır" diye konuştu. Çalışanların zorlu koşullarda, temel ihtiyaçlarını karşılama ve hayatını sürdürme mücadelesi verdiğini de hatırlatan Yorgancılar "Çalışanlarımızın istenmeyecek yıkımlar yaşamaması ve toplumsal etkiler de değerlendirildiğinde, OECD ortalamasının altında kalan asgari ücretin ve çalışanımızın elinde kalan paranın mutlak suretle arttırılması gerekiyor. Günümüz koşullarında, asgari ücretin mutlaka ve mutlaka vergi dışında kalması mantıksal ve sosyolojik açıdan doğru olup, uygulamanın bu çerçevede yapılması tarafların nefes almasını sağlayacaktır. Belirlenecek asgari ücretin tüm bu detaylarla titizlikle değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.