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Asgari ücrete yüzde 80 zam iddiası! Erdoğan'ın sözleri heyecanlandırdı!

Asgari ücrete yüzde 80 zam iddiası! Erdoğan'ın sözleri heyecanlandırdı!
29 Eylül 2022 Perşembe 09:50

Sürekli artan enflasyon sonrası dar gelirli vatandaş asgari ücrete ocak ayında ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Konu ile ilgili ortaya atılan yüzde 80 zam iddiası heyecan yaratırken, Erdoğan da bir açıklama yaptı. Asgari ücretin ne kadar olacağı sorulan Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın" yanıtını verdi.


Asgari ücretin temmuz ayında yapılan zamla 5 bin 500 liraya kadar yükselmesi yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlara rahat bir nefes aldırmazken, milyonların gözü yılbaşında yapılacak yeni zamma çevrildi.

İktidar kanadı neredeyse her açıklamasında yılbaşında asgari ücrete ciddi oranda bir zam yapılacağına vurgu yaparken, dün kulislere düşen bir iddia ise büyük ses getirdi.

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz kaleme aldığı köşe yazısının "Asgari ücrete en az yüzde 80 zam gelecek" başlıklı kısmında şunları kaydetti:

"Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…"

İDDİA ERDOĞAN'IN KATILDIĞI CANLI YAYINDA DİLE GETİRİLDİ

Asgari ücretle ilgili iddia büyük ses getirirken dün akşam bir canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecinin kulislerde konuşulan rakamları telaffuz etmesine çarpıcı bir yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen "Asgari ücret yılbaşında ne kadar olacak? Ciddi bir zam görecek miyiz?" sorusuna "Hiç endişeniz olmasın" cevabını vererek yılbaşı öncesinde milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı.

Etiketler; #asgari ücret #zam #erdoğan #enflasyon
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