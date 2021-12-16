Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısı bugün saat 11.00 başlıyor. Toplantı sonrası asgari ücretin açıklanması bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı bugün Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. 7 milyon doğrudan ilgilendiren asgari ücretin bu toplantıda açıklanması bekleniyor.

Ankara kulislerinde konuşulan son haberlere göre 3900 lira üzerinde uzlaşıldı. SGK prim kesintisinin de yüzde 14'den yüzde 9'e çekilmesi yoluyla yaklaşık 4100 lira gibi bir rakamın açıklanması bekleniyor.

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Oyların eşitliği halinde bakanlığın belirlediği başkanın oyu belirleyici oluyor.