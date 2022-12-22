Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da değişti! İşte yeni rakamlar...

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş aylığı, bireysel emeklilik kesintileri, rapor ücretleri... gibi ücretlerde değişti. İşte yeni ücretler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Çalışan ve işveren tarafları ortak bir rakam üzerinde anlaşamadı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş basın toplantısında yer almadı.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylıklarında değişiklikler yaşandı.

İŞSİZLİK MAAŞI: Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yüzde 54,66 zam oldu ve en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek de 7885,4 lira olarak ödenecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI: Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim 106,7 lira, en yüksek prim de 799,6 lira oldu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar artış yaşandı. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 215 lira olarak belirlemişti. Buna göre asgari ücrete gelen yüzde 54,55'lik zamla birlikte GSS 332,5 lira oldu.

65 YAŞ AYLIĞI: 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterdi. Yeni 65 yaş aylığı 2604 lira oldu.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738,4 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar 2609,11 liraya, engelli yakını aylığı da 1738,4 lira maaş alacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ: İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3218,4 lira, en yükseği de 24 bin 144 liraya çıktı.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ: Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES'te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELECEK: Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 100 bin 800 lira oldu.

RAPOR ÜCRETLERİ: Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,4 Lira, yatarak tedavide de 167,6 lira günlük rapor parası alacak.

STAJYER MAAŞLARI: Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj ücreti 2551,9 lira oldu.