Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Tarih belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. Yapılan açıklamaya göre üçüncü toplantı 20 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Komisyonun 3'üncü toplantısı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılmayacağı belirtildi. Komisyonun 2 toplantısının ardından yapılan açıklamalarda, asgari ücrete ilişkin rakam konuşulmadığı belirtilmişti.