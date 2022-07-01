Asgari ücretle ilgili önemli gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olacağı belirtildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan kararla, asgari ücret yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikte "Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" maddesi yer aldı. Kararın, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.