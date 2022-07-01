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Asgari ücretle ilgili önemli gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olacağı belirtildi

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı
01 Temmuz 2022 Cuma 08:36

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan kararla, asgari ücret yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikte "Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" maddesi yer aldı. Kararın, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #asgari ücret #resmi gazete #temmuz zammı
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