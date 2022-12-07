Asgari ücrette kritik süreç başlıyor! Pazarlık bu rakamdan başlayacak

Milyonların gözü kulağı asgari ücretin ne kadar olacağında. Komisyon ilk toplantısını da bugün gerçekleştirecek. Konu ile ilgili Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan da bir açıklama geldi. Atalay asgari ücret pazarlığını 7 bin 785 TL'den başlatacaklarını duyurdu.

Milyonların gözü bugün saat 14.00'te başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına çevrildi. Asgari ücret zammının belirleneceği maraton başlamadan önceişçi kesimini temsil eden Türk-İş, Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrasında kameralar karşısına geçti. Ellerinde veriler olduğunu ve açlık sınırının 7 bin 785 TL olduğunu belirten Atalay, "Bugünkü komisyon toplantısında asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Nereye çıkabiliyorsa çıkacak. Memnun olacağız bir rakam çıkarsa altına imzamızı atarız. Razı gelmeyeceğiz hiçbir rakam için imza atamayacağız." ifadelerini kullandı.

"VERGİYLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMALI"

Vergilere ilişkin de konuşan Atalay, "Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı. 20 sene evvel vergi, asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Vergi ile ilgili ülkeyi yönetenlerin düzenleme yapması gerekiyor." dedi.