Ayakkabı sektörü İzmir'de bayram etti

Shoexpo – 47. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, ikinci gününde uluslararası alım heyetleri ve katılımcıların akınına uğradı. Fuar, ağırladığı yüzlerce profesyonel ziyaretçi ile yeni pazarlara açılan kapı oldu

Fuarın ikinci gününde Nobel Expo’nun yurt dışındaki 20’yi aşkın acentesi ile Shoexpo için özel olarak seçilerek davet edilen uluslararası alım heyetleri, katılımcılar ile fuarın Business Lounge alanında B2B – İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirdi. Yüzlerce profesyonel ziyaretçinin ulaşım, konaklama gibi masraflarını üstlenen Nobel Expo, satın almacıları Fuar İzmir'de Türk üreticilerle aynı masaya oturttu. İkili iş görüşmeleri sayesinde sektör için yeni anlaşmaların kapıları açıldı. Ayrıca fuar Ünlü tasarımcı Veysel Temiz ve Kreasyonları Vogue Italia, Vogue Russia, Paper Dergisi, Glamour UK, Vice, Elle, L'Officiel gibi uluslararası platformlarda yer alan ünlü tasarımcı Marius Janusauskas’i de ağırladı.



Podyumda 9 Eylül Çoşkusu



Fuarın ikinci gününe 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü anısına İzmir Marşı eşliğinde gerçekleştirilen defile damga vurdu. Günün anlam ve önemini kırmızı elbiseleri ile yansıtan mankenler, sezonun trend ayakkabı ve çantalarıyla podyumu salladı. Ziyaretçilerden büyük ilgi gören defileyi ziyaretçiler ayakta alkışladı.



Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD) Başkanı Erdal Durmaz fuarın üreticilerin tüm beklentilerini karşıladığını belirterek şunları söyledi:

“Shoexpo bir ihtisas fuarı, ihtisas fuarları üreticilerin bayramıdır. Yurtdışından gelen yüzlerce profesyonel alıcıyı, alım heyetlerini, toptancıyı, zincir mağazayı ve perakendeciyi ağırladık. Bu, gerçekten bayram demektir” dedi. Fuarın büyük bir iş hacmi yaratacağına inandığını belirten Durmaz “Ayakkabıcılar burada ürünlerini görücüye çıkaracak, kendilerini tartacak, üretimde yapacakları stratejiyi belirteyecek. Bu stratejiler yalnızca İzmir ekonomisine değil, ülke ekonomisine de olumlu yansıyacak”



Hedef 250 katılımcı



Nobel Expo ile birlikte Shoexpo’nun uluslararası bir fuar olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Durmaz “Bu yıl fuarda 110 katılımcımız, 200'ü aşkın markamız var. Bir sonraki yıl hedefimiz 250 katılımcı, yurtdışından da 500 civarında ziyaretçi getirmek. Amacımız İzmir’in fuarını, Dünya’nın her yerinde Uluslararası Ayakkabı Fuarı olarak tanıtmak. Böylece Shoexpo’yu, dolayısıyla da İzmir’i ayakkabının merkezi yapmayı planlıyoruz” dedi.