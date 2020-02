Ayakkabı sektörü Rusya atağında

Ocak ayında yüzde 60'lık ihracat artış hızı yakalayan Egeli ayakkabı ihracatçıları Rusya seferine çıkıyor. Moskova'da Skolniki Fuar Alanında 25 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Euroshoes Moscow fuarı, Türk ayakkabı ve çanta ihracatçılarının şovuna sahne olacak.

Türkiye'nin ayakkabı ihracatının, iç piyasada yaşanan daralmanın da etkisiyle büyük gelişim gösterdiğini ve 1 milyar dolar bandına geldiğini dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye'nin ayakkabı ihraç ettiği ülkeler içinde Rusya'nın 105,6 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığını, Türkiye'nin Rusya'ya deri ürünleri ihracatının toplamda ise; 180 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yılda iki kez düzenlenen Euro Shoes Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiği bilgisini veren Zandar, "Ege Bölgesi'nden yapılan ayakkabı ihracatı Ocak ayında yüzde 60'lık artışla 5,6 milyon dolardan 9 milyon dolara çıktı. Bu artışta İtalya'da Milli Katılım Organizasyonunu yaptığımız Garda Fuarı ve Rusya'daki Euro Shoes Fuarı çok etkili oldu, düzenlediğimiz fuarların ve ticaret heyeti organizasyonlarının pozitif katkısıyla 2020 yılında ayakkabı ihracatında 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Her türden ayakkabının sergilendiği, her yıl ortalama 6.000 alıcının ziyaret ettiği ve 200 civarında firmanın stand açarak katıldığı Euro Shoes Moskova fuarı, Rusya Federasyonun da düzenlenen en önemli ayakkabı fuarlarından birisi kabul ediliyor. Sokolniki Exhibition Centre'da düzenlenen Euro Shoes Fuarı'na Türkiye'den ayakkabı sektöründe Önder Ayakkabı San. Ve Tic. Ltd. Şti., Zandar Dış Ticaret Ltd. Şti., RIPKA EVROMODA AYAKKABICILIK SAN.TİC.LTD.STİ., ON-AR AYAKKABI KALIP SAN.TİC LTD. ŞTİ, EKREM UYANIK AYAKKABI DERİ ÜRÜNLERİ TEKSTİL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., ADM AYAKKABI DERİ TEKSTİL İNŞAAT SANAYI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ERSİN AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ katılırken, çanta sektöründe; GUZINI DERİ ÇANTA LTD. ŞTİ. ve FB AKSESUAR ÇANTA TEKSTİL LTD. ŞTİ. Türkiye'yi temsil edecek.