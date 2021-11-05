Ayçiçek yağına yine zam gelecek!

Son dönemde ayçiçek yağına gelen üst üste zamlar vatandaşın belini bükmüş durumda. 85 ila 100 lira arasında satılan 5 litrelik ayçiçeği yağında bir fiyat artışı daha bekleniyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun belirttiğine göre, satış fiyatı en az 105-110 lira olacak

Ayçiçek yağı cep yakıyor. Vatandaşlar, son 1-2 haftada 15-20 lira birden artan fiyatlara tepkili. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı markasına göre 85 ila 100 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde ise yeni zam geleceği konuşuluyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık cezanın ardından vatandaştan gelen şikayetlerin arttığını söyledi. Ağaoğlu, "Zincir marketlere kartel oluşturdukları için 2.7 milyar liralık ceza kesildi. Vatandaş 'Bu cezayı acaba bizden çıkaracaklar' diyor" ifadelerini kullandı.

"SATIŞ FİYATI EN AZ 105-110 LİRA OLACAK"

Sabah öğle akşam zam yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Marketler etiket değiştirmeye yetişemiyorlar. Şimdi market yetkilisinden öğrendim. Şu an yağın gelişi 94 lira. Satış fiyatı en az 105-110 lira olacak. Buna bir dur denmeli, yağ arzı mutlaka kontrol altına alınmalı" şeklinde konuştu.