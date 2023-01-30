Bakan açıkladı! Doğal gaz ve elektrikte indirim sinyali!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüşten yararlanmış olacaklar. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir." dedi

Türkiye'nin son yıllardaki enerji yatırımlarının ve bunun sonuçlarının değerlendirileceği Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi bugün başladı. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Zirvede, Bakan Dönmez'in yanı sıra enerji sektöründen birçok temsilci katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bakan Dönmez, doğal gaz ve elektrikte indirim olabileceği müjdesini de verdi.

Dönmez, "Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz ve heyeti Umman'da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman'dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımız da var. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın gaz tedariki sıkıntısı çektiği bir dönemde, Türkiye, gaz ticaret merkezi olmak için bütün adımları atıyor" dedi.



"KARADENİZ GAZI ŞU ANKİ REZERVİYLE 30 YILLIK İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAK BÜYÜKLÜKTE"

Türkiye'nin kangren olan pek çok meselesinin çözüme kavuştuğunu belirten Bakan Dönmez, "Konvansiyonel santrallerin yanı sıra SMR'ları yani küçük ve orta ölçekli nükleer santralleri de gündemimize aldık. Arkadaşlarımız şu an yönetmelik üzerine çalışıyorlar. Tabi bu santrallerin nispeten maliyetleri daha düşük, inşa süreçleri daha hızlı. Mobilitelerinin olması tabi ki ihtiyaç duyulan yerde hızlı bir şekilde inşa edilmelerini de kolaylaştırıyor. Karadeniz gazı şu anki rezerviyle yaklaşık 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Doğal gaz iletim, dağıtım, depolama işleri en az 50 yıla hatta daha fazlasına tekabül ediyor. Kısa vadeli değil uzun vadeli düşünüyoruz" dedi.



"DENİZ TABANINA YERLEŞTİRİLECEK TOPLAM 42 ÜNİTENİN 33'ÜNÜ DENİZ TABANINA İNDİRDİK"

Türkiye Yüzyılı, enerjide bağımsızlığın yüzyılı olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Karadeniz gazı… İnşallah ilk fazı Mart ayında devreye girecek. Tam kapasite üretimde gaz ihtiyacımızın dörtte birini buradan karşılayacağız. Bu ne demek? Türkiye'nin gaz ithalatının dörtte bir oranda azalması demek. Yeni keşiflerle bu oran daha da iyileşecek. Bu, Türkiye'nin gaz müzakeresi yaparken elinin daha güçlü olacak demektir. Doğal gazda dışa bağımlılık oranımız yüzde 99. Karadeniz gazı bu yükü zaman içerisinde hafifletecek inşallah. Karadeniz'de deniz tabanına yerleştirilecek toplam 42 ünitenin 33'ünü deniz tabanına indirdik" diye konuştu.



"FAZ 1 İÇİN GEREKEN BÜTÜN KUYULARIN SONDAJINI TAMAMLAMIŞ OLDUK"

Bakan Dönmez, "Denizden gelecek gazı karada işleyecek Doğal Gaz İşleme Tesisimizin inşasının da yüzde 90'ını tamamladık. Tesisin devreye alınması için gerekli fonksiyon testlerine de aşama aşama başladık. Yine ocak ayında deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlanarak, orada da ilk test çalışmalarına başladık. Fatih Sondaj Gemimiz Türkali-11 kuyusundaki sondajını tamamladı. Böylece Faz-1 için gereken bütün kuyuların sondajını tamamlamış olduk. Yavuz, Türkali- 5 kuyusunda üst tamamlama, Kanuni de Türkali-10 kuyusunda yakın zamanda alt tamamlama operasyonlarını tamamlayacak. Çaycuma-1 kuyusundaki keşfin ardından o bölgede de yeni sondaj çalışmalarımız olacak. Bölgeye komşu benzer yapıdaki diğer jeolojik sahalarda yine bu sondajları planlıyoruz. Oralardan da inşallah milletimize yeni müjdeler vermeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"MART AYI İÇERİSİNDE BİR İNDİRİM OLABİLİR"

Bakan Dönmez, "Bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13 ila yüzde 16 arasında indirim yapmıştık. 2022 Kasım'dan bu yana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24 ila yüzde 38 oranında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durumun tabi önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda da bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Bir diğer indirim de elektrikten geldi. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık'ta 4 bin 800 lira olarak belirlemiştik, megawatt başına. 4 bin 200 liraya indirilmişti. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4 bin 200 liradan 3 bin 600 liraya düşürmüş olduk. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüşten yararlanmış olacaklar. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim söz konusu olabilir" dedi.



"ÜÇÜNCÜ FSRU GEMİSİ 1 HAFTA İÇİNDE ÜLKEMİZDE OLACAK"

Bakan Dönmez, "Doğal gazla ilgili son zamanlarda sadece üretim değil FSRU ve doğal gaz ihracatı konularında da önemli gelişmeler yaşıyoruz. Üçüncü FSRU gemimiz de gelecek. İnşallah bir hafta içinde ülkemizde olacak. İlk yükünü de aldı. Gemimizi, Saros FSRU terminalimizde kullanmak üzere orada demirleyeceğiz. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Türkiye'nin yeni FSRU gemisini hizmete alacağız. Saros FSRU ile tüketimin yoğun olduğu Trakya bölgesine yeni bir giriş noktası daha kazandırmış olacağız. Daha da önemlisi, gaz ticaret merkezi hedefimiz doğrultusunda başta Balkanlar olmak üzere bölgesel gaz ticaretinde daha etkin bir oyuncu olacağız" diye konuştu.

Bulgaristan ile 2035'e kadar sürecek yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküplük gaz tedarik anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Bakan Dönmez, "Bu kapasite Bulgaristan'ın yıllık gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. 13 yıllık sürede Bulgaristan'a toplam 20 milyar metreküplük bir gaz sevkiyatı olacak. Bulgaristan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile de benzer süreçleri yürütüyoruz. Gerek gaz tedariki gerekse de ülkelerin iletim kapasitelerini artırmak için vereceğimiz mühendislik ve servis hizmetleri gibi pek çok hususu müzakere ettik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni yatırımlarla bölge ülkelerine çok kısa bir sürede 3 kata kadar doğal gaz tedarikinde artış potansiyelimiz olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.



"UMMAN İLE YENİ BİR GAZ ALIM ANLAŞMASI İMZALIYORUZ"

Bakan Dönmez, "Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz ve heyeti Umman'da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman'dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımız da var. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın gaz tedariki sıkıntısı çektiği bir dönemde, Türkiye, gaz ticaret merkezi olmak için bütün adımları atıyor. 20 yılda doğal gaz alanında yerli gaz, doğal gaz depolama, LNG, FSRU, uluslararası boru hatları, organize toptan doğal gaz satış piyasası gibi bizi gaz ticaret merkezi yapacak yatırımları hayata geçirdik. Bir karşılaştırma yapacak olursak Türkiye gaz pazarı önümüzdeki dönem büyük bir süpermarket gibi çok farklı seçeneklerin yer aldığı bir yapıya kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, İstanbul'da 14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul Gas Summit düzenleyeceklerini ve Orta Doğu, Akdeniz, Hazar ve Orta Asya'nın kaynak ülkeleriyle, Avrupa'nın tüketici ülkelerini bir araya getireceklerini dile getirdi.