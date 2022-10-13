Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 20 bin TL olsun diyebilirim ama...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücret için söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bilgin, EYT için de çalışmaların aralıkta tamamlanacağını söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ortak Paylaşım Forumu'nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştirilen foruma katıldı. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

Milyonlarca insanın heyecanla beklediği asgari ücret zammına ilişkin de önemli mesajlar veren Bakan Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret, temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte 5 bin 500 lira olmuştu. Çalışanların merakla beklediği yeni zam oranı ise aralık ayında belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.

"BEKLEYENLER MEMNUN OLACAK"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi: "EYT durumu var. Onu aralık başında çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri giderecek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."