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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bir hedef var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak" dedi

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bir hedef var
09 Kasım 2021 Salı 12:27

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu belirterek, "Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.  

'ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR HEDEF VAR, ÇALIŞMA SÜRÜYOR'

Bakan Bilgin, 3'lü Danışma Kurulu'nun toplanması talimatı verdiğini ve önümüzdeki günlerde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Bilgin, asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirterek, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, "Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var" diye konuştu.

'ALTERNATİF VERGİ MODELLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Bakan Bilgin, muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin önerisinin anımsatılması üzerine de, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #vedat bilgin #asgari ücret #asgari ücret 2022
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