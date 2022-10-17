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Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili önemli açıklama

Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili önemli açıklama
17 Ekim 2022 Pazartesi 12:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili yeni açıklama yaptı. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" ifadelerini kullandı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Bakan Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Bilgin ayrıca, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.

Etiketler; #vedat bilgin #asgari ücret #asgari ücret 2023 #haber
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