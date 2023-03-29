Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz. Temmuzda yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız. Ama günümüzde öyle bir şey yok" dedi.

Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeni açıklama
29 Mart 2023 Çarşamba 13:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağı iddialarına ilişkin, "Ben hiçbir yerde öyle bir şey konuşmadım. Asgari ücret, bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz. Temmuzda yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız. Ama günümüzde öyle bir şey yok" diye konuştu.

Bilgin, emeklilere yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı sorusuna ise "Yaptık işte. Türkiye tarihinde ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bu, tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenlemedir. Bundan 10 milyon insan istifade edecek" cevabını verdi. 

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