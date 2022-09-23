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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sona gelindi!

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sona gelindi!
23 Eylül 2022 Cuma 15:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sayıları milyonları bulan Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Türkiye'de yaşayan milyonlarca EYT'li vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmasından gelecek iyi haberi bekliyor. Uzun zamandan bu yana ekibiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmadaki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

"ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"

Çalışmalarda çözüm aşamasına gelindiğini belirten Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarının detayları şöyle:

"696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya, kadrolu olarak geçmesi konusunda çalışmaları tamamladık. Onun da uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında ama aynı zamanda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı.

Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır."

"ARALIK AYINDA YENİDEN ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

Bizim toplu sözleşmelerle bütün sendikacıların bize söyledikleri bir şey var: Toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi Bakanı'yla görüşmelerimiz var. Vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir, bu konuyla ilgili Bakan Beyle görüştüm, olumlu olduğunu söyleyebilirim."

Etiketler; #vedat bilgin #eyt #asgari ücret
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