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Bakan Dönmez açıkladı: Esnafa elektirkte yüzde 25 indirim!

Bakan Dönmez açıkladı: Esnafa elektirkte yüzde 25 indirim!
17 Şubat 2022 Perşembe 11:53

Yüksek elektrik faturaları ile ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnaf için konuttaki gibi bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu. Dönmez, esnafa yüzde 25 gibi bir indirim yapılacağını da duyurdu


NTV canlı yayınına katılan Bakan Dönmez konu hakkında şunları söyledi:

"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovat saat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı. Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde."

Etiketler; #elektrik zammı #elektrik faturası #elektrik indirim #esnaf elektrik
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