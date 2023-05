Bakan Dönmez: Türkiye artık enerji konusunda söz sahibi ülkeler arasına girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye artık enerji konusunda söz sahibi ülkeler arasına girdi. Tüm dünyanın enerji krizi yaşadığı bir dönemde biz enerji merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen doğal gaz açma töreninde yaptığı konuşmada, bu bölgede yaşayanları doğal gazla buluşturduklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde Türkiye'de bir elin parmaklarının sayısı kadar ilin doğal gaz kullandığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Bugün hamdolsun 81 şehir merkezimizde 751 ilçemizde doğal gaz kullanılıyor. Şimdi sormak lazım; 5 nere 81 nere? O zaman bu 5 ilimizde sadece 50 ilçemiz doğal gaz kullanıyordu. 50'den 751'e çıkmışız. Bugün Günyüzü ile beraber inşallah öğleden sonra da Han ilçemize de doğal gaz vereceğiz, böylelikle Eskişehir'imizin neredeyse tamamına doğal gazı ulaştırmış olacağız. Geriye bir Seyitgazi kalıyor. Onun da çalışmalarını başlattık. Bu yıl sonuna kadar Seyitgazi'ye de doğal gazı götüreceğiz. Eskişehir'imize son 20 yılda toplam 5,3 milyar liralık enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım gerçekleştirdik. Bu yıl yapılacak yatırımın tutarı ise 951 milyon lira. Yatırımlarla Eskişehir'imiz daha da gelişecek, daha da büyüyecek, marka bir şehir olacak, üretimle, istihdamla kalkınacak. Eskişehirli hemşehrilerimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak."

Bakan Dönmez, 20 Nisan'daki törende, Karadeniz gazını 975 günde yani 2,5 yılda Türkiye'ye getirdiklerini, bunun bir dünya rekoru olduğunu dile getirdi.

Bunun Türk insanının, Türk çalışanının, Türk mühendisinin başarısı olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu inanınca, isteyince, azmedince neler yapabileceğimizin çok güzel bir göstergesi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gazla ilgili verdiği müjdelere değinen Dönmez, şunları anlattı:

"O gün Sayın Cumhurbaşkanımız iki müjde verdi biliyorsunuz. Dedi ki 'Bir, doğal gaz konutlarda bir ay süreyle ücretsiz olacak. İki, 25 metreküpe kadar mutfak ve sıcak su kullanımında kullanılan doğal gaz bir yıl süreyle ücretsiz olacak.' Tek bir gayemiz var; o da milletimizin rahatını, milletimizin huzurunu sağlamak. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Biz iş üretiyoruz, onlar laf üretiyor. Lider masa başında değil, iş başında belli oluyor. Boş lakırdılara artık milletimizin karnı tok. Muhalefet kendi arasında birbirlerine mavi boncuk dağıtmaya başladı. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Daha iktidara gelmeden bakanlıkları, kurumları paylaştılar. 'Şurası senin, burası benim' demeye başladılar. Devleti adeta arpalık gören bu zihniyetten bu memlekete hayır gelir mi? Diyorlar ki neymiş, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. 7'si de başka kafada. 9'a da çıktı sayı. Daha ne zaman nerede durulacak belli değil. Gizli ortakları da kendilerini aşikar etmeye başladı. Bir de HDP'leri var işte; bu 'gizli ortak' denen, şimdi açıktan ortaklık yaptıkları. Bana göre de baş ortakları bu. Diğerleri küsurat parti. Sonra PKK, FETÖ var. Türkiye'ye düşman kim varsa bu masada. Daha önce birbirine düşman kim varsa da yine bu masada. Görüyorsunuz masada sürekli bir kavga, gürültü var. Biri masadan kalktı, sonra geri döndü. Öbürü diyor ki 'İttifak ortağımız da olsa onlardan hesap soracağız.' Anadolu'da meşhur bir söz var, bilirsiniz. Bu yöre insanı da bunu iyi bilir. 'Kavgalı eve gelin verilmez.' Kavga dövüş olan yere gelin bile verilmiyorsa biz koskoca devleti bunlara nasıl vereceğiz?"

- "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Dönmez, Günyüzü ilçesinin muhalefete gün yüzü göstermeyeceğini, 14 Mayıs'ta bir kez daha derslerini vereceğini ifade etti.

Vatandaşların "Büyük ve güçlü Türkiye" diyeceğini kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönülden inanıyorum ki yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan', bir kez daha 'AK Parti' diyeceksiniz inşallah. Bu seçimde şuna karar vereceğiz. Karadeniz gazı devam etsin mi, bunun seçimini yapacağız. Nükleer santral devam etsin mi, bunun seçimini yapacağız. Togg, şehir hastaneleri, yollar, köprüler, barajlar, havalimanları, fabrikalar, sanayiler devam etsin mi, işte bunun seçimini yapacağız. Bir husus daha var ki o da en önemlisi, beli kırılan PKK, kolu kanadı kırılan FETÖ tekrar dirilecek mi, onun seçimini yapacağız. Bugün terörden medet uman, iktidarı terörist örgütlerde arayan bir muhalefet var maalesef. Anlamak imkansız. Daha önce masadan kalkanlar ne dedi, hepiniz biliyorsunuz. 'Bizim olduğumuz masada terör örgütü de uzantısı da olamaz.' Öyle mi oldu? Olmadı tabii. Geçen İzmir'de gördünüz, HDP bayraklarının önünde konuştular. O zaman insanın aklına şu soru geliyor: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Ne demiş büyükler? 'Ele verir talkını kendi yutar salkımı.' Siyaset dürüstlük ister. İşte bu yüzden biz ne diyoruz; doğru adam, doğru zaman, doğruya doğru AK Parti. AK Parti söz verdi mi Sayın Cumhurbaşkanı'mız söz verdi mi o işi artık bitti bilin."

Dönmez, her gün bir projeyi devreye aldıklarına ve Türkiye'ye çağ atlatacak işleri hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Enerjide alınan mesafelere değinen Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin iradeniz ve desteğinizle Türkiye artık enerji konusunda söz sahibi ülkeler arasına girdi. Tüm dünyanın enerji krizi yaşadığı bir dönemde biz enerji merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz hamdolsun. 'Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak' dedik, öyle de oldu. İki hafta önce Karadeniz gazını karaya getirdik. 'Yapamazsınız, çıkaramazsınız' diyenlere inat hem de rekor bir sürede yerli gazımızı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi bir müjde de petrolden verdik. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ben de törende Karapınar'daydım, güneş santrali açılış projesi nedeniyle Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretecek rezerve sahip yeni bir saha keşfettiğimiz müjdesini vatandaşımızla buluşturdu. Türkiye'mizin günlük petrol üretimi yaklaşık 80 bin varil. Yani an itibarıyla biz 80 bin varil petrol üretebiliyoruz. Peki bu saha ne kadar üretecek? Günlük 100 bin varile kadar üretme imkanına sahibiz. Bugüne kadar adeta iğneyle kuyu kazarak bulduğumuz sahalardan daha fazla üretecek bu saha inşallah. Nerede keşfettik bu sahayı? Cudi'de. Bir zamanlar teröristlerin cirit attığı o dağlarda. Şimdi belli oldu mu, terör örgütünün liderlerinin her gün çıkıp da muhalefete destek açıklaması yapması? Oralardan terörü sildik, kökünü kazıdık. Dağlardan taşlardan terörü arındırdık. Allah'a hamdolsun artık topraklarımızdan bereket fışkırıyor. Yıllardır Türkiye'yi terör belasıyla uğraştırdılar. Milletimizin gücünü, kuvvetini, dikkatini buraya çektiler. Kaynaklarımızı heba ettiler. Geçen çıkmış terör örgütünün liderlerinden birisi ne diyor? Bakın 'İHA'lar, SİHA'lar her gün tepemizde. Burnumuz dışarıya çıkaramıyoruz.' Daha da beter olacaklar inşallah. Köklerini kazıncaya kadar mücadelemiz de devam edecek inşallah. Bu mücadelenin sürmesi için ne diyoruz, 'AK Parti' diyoruz. İşte bu yüzden 'Cumhur İttifakı', 'Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz."

Dönmez, geçen hafta Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi bir tören gerçekleştirdiklerini, ilk nükleer yakıtın gelmesiyle bu alanın nükleer tesis statüsü kazandığını vurguladı.

Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler arasına katıldığını aktaran Dönmez, "67 yıllık bir hayal gerçeğe dönüştü. Bunlar her bir vatandaşımızı gururlandıran, sevindiren dev projeler. Arkasında emek, çaba ve inanç var. Geleceğimize ışık tutan bir vizyon var." ifadesini kullandı.

- "Eskişehir'i bir yerde dünya ligine çıkartacağız"

Bakan Fatih Dönmez, yeni dönemde Eskişehir'e değer katacak yatırımlarla geldiklerini, madenden teknolojiye, sanayiden tarıma birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Eskişehir'in üretimiyle, teknolojisiyle, kültürüyle, sanatıyla adından çok daha sık söz ettireceğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Daha geçtiğimiz günlerde Beylikova'da nadir toprak elementleri pilot tesisimizi açtık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Eskişehir'e teşrifleri esnasında duyurduk. Dünyada bu elementleri üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmiyor. Böyle kıymetli bir üretimi biz şimdi Eskişehir'e yapacağız. Eskişehir'i bir yerde dünya ligine çıkartacağız. Yine Kırka'da bu yıl içerisinde lityum karbonat tesisimizin temelini atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda yerli lityumumuzu cep telefonlarımızdan, tabletlerde, bilgisayarlarda kullanacağız. İnşallah yakında elektrikli otomobillerde kullanmaya başlayacağız. Eskişehir'e değer katan bu projeler, Türkiye'nin de enerjisine enerji katacak. Bu projeler vizyon projelerimiz. Bu projeler yerli ve milli üretimi dert edinenlerin, Türkiye sevdasıyla yananların yapabileceği projeler. Millete hizmet derdiyle dertlenenlerin yapabileceği projeler. Siyasi çıkar uğruna masalarda kirli hesaplar yapanların vizyonuyla olacak işler değil. Doğru adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. 'Doğru zaman, doğru adam' diyoruz. Milletimiz biliyor, doğrusu nedir görüyor. Laf değil iş üretenlerin farkında. 14 Mayıs'ta inşallah tavrını bir kez daha ortaya koyacak, büyük ve güçlü Türkiye'ye 'evet' diyecek. Üretimin, kalkınmanın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkacak inşallah."

Dönmez, Günyüzü ilçesinin yabancı, ithal gazla ısınmayacağına değinerek, "Biliyorsunuz gazı sisteme veriyoruz. İlk yerli gazı kullanacak olan beldelerimizden, ilçelerimizden, kentlerimizden birisi olacaksınız. Hem de indirimli. İlk ay gazınız bizden." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ve ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ün de katılımcılara hitap ettiği törende, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Hakan Çizmelioğlu ve Derya Çıraklı ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Bakan Dönmez ve beraberindekiler, ilçeye verilen doğal gaz için meşale yaktı.

Sümer Mahallesi'nde yaşayan Ali Ercan'ın evini ziyaret eden Dönmez, burada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüştü.

Öte yandan Dönmez, ilçede İYİ Partiden istifa eden 4 ve Milli Yol Partisinden ayrılan 7 kişiye AK Parti'ye katılımları dolayısıyla rozetlerini taktı.