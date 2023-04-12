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Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında konuştu:

- "Eskişehir'in güçlü yanları, zayıf yanlarından oldukça fazla. Eskişehir'in fırsatları Eskişehir'in tehditlerinden oldukça fazla. O zaman demek ki bu güçlü yanlarımızı, akıllı, mantıklı kullandığımızda Eskişehir'e biz lig atlatacağız. Eskişehir bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkartan kentimizdi, bugünden sonra küresel ölçekte marka yaratan marka şehirlerimizden birisi olacak"

Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında konuştu:
12 Nisan 2023 Çarşamba 17:00

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eskişehir'in güçlü yanları, zayıf yanlarından oldukça fazla. Eskişehir'in fırsatları Eskişehir'in tehditlerinden oldukça fazla. O zaman demek ki bu güçlü yanlarımızı, akıllı, mantıklı kullandığımızda Eskişehir'e biz lig atlatacağız. Eskişehir bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkartan kentimizdi, bugünden sonra küresel ölçekte marka yaratan marka şehirlerimizden birisi olacak." dedi.

Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Özellikle Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın birlikte kutlanacağını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ondan sonra inşallah 14 Mayıs'ta bir bayram daha kutlayacağız. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, aday tanıtım programında ve seçim beyannamesinde, milletimize bugüne kadar yaptıklarımızın yanı sıra yapacaklarımızla ilgili, projelerimizle ilgili çok geniş detaylı bilgiler verdi. İnşallah bizler de Eskişehir olarak vadedilen bu projelerin birer örneğini, birer yansımasını Eskişehir'de göreceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız. Eskişehir'in isteklerini, taleplerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını, hepsini biliyoruz. Büyük oranda sorunları çözülmüş bir kentimiz var, hamdolsun ama değişen, gelişen şartlara göre ihtiyaçlarımız da değişiyor ve artıyor. İşte o değişen ve gelişen şartlardan kaynaklı doğan talepleri de dikkate alacağız."

- "Gönüllere dokunacağız"

Bakan Dönmez, Eskişehir'in, İç Anadolu'nun büyüyen, gelişen ve yıldızı parlayan kentlerinden olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem sanayisiyle, hem hizmet sektörüyle, özellikle eğitim alanında çok saygın üniversiteleriyle, yine tarımsal faaliyetlerine baktığımızda kültürel etkinlikleriyle dolu dolu bir kentte yaşıyoruz. Eskişehir'in güçlü yanları, zayıf yanlarından oldukça fazla. Eskişehir'in fırsatları Eskişehir'in tehditlerinden oldukça fazla. O zaman demek ki bu güçlü yanlarımızı, akıllı, mantıklı kullandığımızda Eskişehir'e biz lig atlatacağız. Eskişehir bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkartan kentimizdi, bugünden sonra küresel ölçekte marka yaratan marka şehirlerimizden birisi olacak."

Bu kampanya döneminde kapı kapı dolaşacaklarını vurgulayan Dönmez, "Çalmadık kapı bırakmayacağız. Gönüllere dokunacağız. Burası Yunus Emre'nin diyarı, onun diliyle konuşacağız. Eskişehir'e hizmet eden kim varsa onunla temasa geçeceğiz. Odalarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, işçi, işveren temsilcileriyle, bu kente katkı sağlayan herkesle temasa geçeceğiz. Onların istek, talep ve önerilerini alacağız. Göreceksiniz siz de Eskişehir'i özellikle 14 Mayıs'tan sonra benim bahsettiğim gibi küresel ölçekte bir marka şehir yapmak için ne gerekiyorsa bunun bütün verilerini, bilgilerini toplayacağız. Zaten arkadaşlarımızla daha ilk andan itibaren bu çalışmayı başlattık." ifadesini kullandı.

Dönmez, yürütecekleri projelerin, kaynağı olan projeler olacağını belirterek, "Daldaki kuşu vadetmeyeceğiz. Olabilecek, gerçekleşebilecek ne varsa bunlar için de gereğini yapacağız. Daha dün Ulaştırma Bakanımızla, Tarım Bakanımızla görüştüm. Strateji Bütçe Başkanımızla görüştük. Eskişehir'e dönük devam eden veya planlama aşamasında olan projelerimizle alakalı olarak. Onlar da her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da Bakan Dönmez'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı da yer aldı.

Etiketler; #Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez #eskişehir
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