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Bakan Kacır'dan sanayici ve KOBİ'lere müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nde sanayiciler ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 450 milyon dolar finansman sağlanacağını açıkladı

Bakan Kacır'dan sanayici ve KOBİ'lere müjde
12 Haziran 2023 Pazartesi 14:47

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile ilgili açıklama yaptı. Kacır, Dünya Bankası ile ortaklaşa hayata geçirilen projede, sanayiciler ve KOBİ'lere 450 milyon dolarlık finansman imkanı sunacaklarını söyledi. Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) eliyle, KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, 'yeşil dönüşüm' yatırımlarını; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik araştırma geliştirme projelerini destekleyeceklerini kaydetti.

'KARBON NET SIFIR' HEDEFİ

Sanayinin 'karbon net sıfır' hedeflerine vurgu yapan Kacır, "İhracatımızın yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayisini, özelikle 'Avrupa Birliği Sınırda Karbon Mekanizması'na daha hazır hale getireceğiz. Aynı zamanda 2021'de yüce Meclis'imiz tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizin 'karbon net sıfır' hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin şimdiden KOBİ'lerimize, ihracatçılarımıza, sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

TOPLAMDA 450 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de proje kapsamında 250 milyon dolarlık kaynak, KOSGEB himayesinde kullandırılacak. TÜBİTAK'ın kullanımına 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi. 25 milyon dolarlık kaynak ise proje faaliyetlerinin koordine edilmesi ve ulusal yeşil sanayi dönüşüm ajandasının uygulamaya konulabilmesi için kurumsal temellerin atılması amacıyla kullanılacak. Proje, endüstriyel firmaların yenilenebilir enerjinin gücünden faydalanmalarını, enerji verimli teknolojileri uygulamalarını ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsemelerini sağlayarak, daha sürdürülebilir geleceğin yolunu açacak. Endüstriyel firmaların düşük karbon salınımına sahip, sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe doğru geçişini hedefleyen proje, ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı da teşvik ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır #sanayi #kobi
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