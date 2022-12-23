Bakan Karaismailoğlu'na zamlar soruldu! İşte Bakan'ın yanıtı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında yöneltilen "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuyla zor anlar yaşadı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sunucunun "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusu Bakan Karaismailoğlu'na canlı yayında zor anlar yaşattı.

Vatandaşın ortak derdi olan konuyla ilgili soruya Karaismailoğlu, "Gelirler de artıyor ama bu arada tabii. Bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Sonucunda bunlar bir hesap işi. Aynı şekilde araç muayene ücretleri de var mesela. Sayın Cumhurbaşkanlarımız uygun görürse onu da düşürebilir. Artış oranını tamamına uygulamayabilir" yanıtını verdi.

Bakanın artan MTV, kasko, sigorta ücretlerini "Maaşlar da artıyor ama" şeklinde savunması sosyal medyada gündem oldu.