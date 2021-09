Bakan Muş: İzmir, yılsonuna kadar 15 milyar dolar ihracata ulaşacak

İzmir Ticaret Odası(İZTO) Özel Meclis toplantısına katılan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, İzmir net bir ihracatçı şehir olduğunu belirterek yıl sonuna kadar 15 milyar dolar ve üzeri bir ihracata ulaşacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Enternasyonal Fuarı(İEF)'nın açılışı için İzmir'e gelen Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası(İZTO) Özel Meclis toplantısına katıldı. İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirilen özel meclis toplantısına Bakan Muş'un yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı İzmir Milletvekilleri ve kentteki iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantıda önemli mesajlar veren Bakan Mehmet Muş, İzmir'in bu yıl 15 milyar dolar ihracata ulaşacağını söyledi.

Cari açığa katkı sağlayan kent



İzmir'in ticaretin her kolunda olduğunu belirten Bakan Muş, "İzmir güzellikleriyle öne çıkmış sanayisiyle taçlandırmış limanı ile güçlendirmiş, turizmiyle ayağa kaldırmış bir kentimiz. Bu kentte aradığınız her şey var. Tarım da var, ticaret de var, sanayi de var, turizm de var. Her şeyden önemlisi deniz var. Bu kentin önemli bir ticaret hacmi söz konusu. İzmir bizim tahminlerimize göre bu yıl muhtemelen 15 milyar dolar ve üzeri bir ihracata kavuşacak. İthalat 11 milyar dolar civarında yani 26 milyar dolarlık bir ticaret hacmi İzmir gibi bir şehir için önemli. Biz daha çok İstanbul'a odaklandık. İstanbul'un dışında bu ticaret hacmine ulaşmak büyük bir başarı ivme hep yukarı doğru gidiyor. İzmir net ihracatçı bir şehir. Cari açığımıza katkısı olan önemli bir şehrimiz" dedi.

Cari açık ülkenin gündeminden çıkacak



İhracat rakamlarına ve büyüme oranlarına değinen Bakan Muş, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde devam ettiğini dikkat çekti. Türkiye'nin 2 milyar dolar ihracattan bu noktalara geldiğini belirten Muş, cari açığı Türkiye'nin gündeminden çıkaracaklarını vurgulayarak "Türkiye yılın ikinci yarısında yüzde 21,7'lik bir büyüme ve yılın ilk 8 ayında 140 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmış durumda. Ekonomik toparlanma ülkemizde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu rakamlarla ekonomik toparlanması dünyada en hızlı tamamlayan ülkelerin ya birinci sırasında ya ikinci sırasında geliyor" dedi. Cari açığı düşük bir seviyede yılı tamamlamak istediklerini belirten Bakan Muş, "Bu yıl tahmini 20 milyar doların üzerinde gerçekleşecek ama pandemi olmamış olsaydı hedefimiz 50 milyar dolar turizm geliriydi. Bundan yoksun kaldık. Cari fazla vermeye başladığında bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok hadiseyi unutmuş olacağız. Önümüzdeki yıl Önümüzdeki yıl turizm gelirlerine ihracatın artış ivmesine baktığımızda bu hedefin uzadığında değiliz hiç bu kadar yakınlaşmadık diye düşünüyorum. Şimdi fazla vermeye başlayacağız. Burada kesinlikle geri adım atmayacağız. Türkiye fazla veren ülke olacak. Türkiye ticaret açığı meselesini gündeminden çıkaracak. Ülkenin geleceği için kim bir taş koyduysa Alla razı olsun. Cari açık bizim o kadar canımızı yaktı ki. Türkiye'de krizlerin temel sebeplerinden biri cari açıktır. Diğeri bütçe açığı, diğeri de borç açığıdır. Bunlar krize etkilemiştir. Yaşanılan tüm krizlerin temelinde buradaki kronik problemleri yatar. Bunları bir daha hatırlamamak üzere gelecek nesil hep fazla veren ekonomi ile karşılaşırlar. İnşallah onlar bunu tecrübe etmeyecek. Şu an o noktaya geliyoruz" diye konuştu.

"AB'ye tam üyelik istiyoruz"

İzmir'in ihracatının büyük bir kısmını Avrupa Birliği(AB) üyesi ülkelere yaptığını belirten Bakan Muş, AB'ye tam üye olmak istediklerini belirterek, "Bunun için Türkiye bizim iktidarlarımız döneminde çok çaba sarf etti. Üyelik müzakereleri başladı ve bunu tamamlamak istiyoruz. Türkiye Avrupalı bir devlet. AB'ye tam üye olmak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz uğraşıyoruz ve derdimizi anlatıyoruz. Fakat bazen Türkiye olunca farklı değerlendirilmesini istemiyoruz. Daha şeffaf daha adil çabalarımıza karşılık bulmak istiyoruz. Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor Avrupa Birliği ile. Bizim bu yıl ticaret hacmi tahminimiz 170 milyar dolar olacak. Bu inanılmaz bir rakam. 200 milyara sadece AB ile ticaret hacmimiz yaklaşmış olacak" şeklinde konuştu.

Hizmet ihracatının önü açılacak

Türkiye'nin hizmet ihracatında hem doğası hem üniversiteleri hem kabiliyetleri ile önemli bir merkez olabileceğini dikkat çeken Bakan Mehmet Muş, 2019 yılında hizmet ihracatından 65 milyar dolar girdi sağlandığını söyledi. Hizmet ihracatının önünü açacaklarını müjdeleyen Bakan Muş, "Biz buradaki hizmet ihracatını arttırmak istiyoruz. Hizmet İhracatı Birliği kuruldu, onun kadrolarını verdik. Bunu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda ülkemizde ciddi bir döviz girdisi sağlamak istiyoruz. Teşviklerde de bunlara önemli bir bütçeden rakam ayrıcağız ve bu alandaki hizmetleri destekleyeceğiz. Yazılım, oyun, siber güvenlik çok önemediğimiz sektör, bunun girdisi yok. Bizim sadece oyunda 2 milyar dolar ihracatımız var. Biz yazılım, oyun ve siber güvenlik konularında ihracat hedefimiz 10 milyar dolar. Burada 10 milyar dolar ihracata ulaşmak istiyoruz. İzmir bu konuda önemli merkez olabilir. Bu alanda faaliyet gösterenlere önemli bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Turquality programımız var. Bunu güncelliyoruz ve bu sektörlerle ilgili ayrı program hazırlıyoruz. Bir tarafta büyük çaplı üretim yapan şirketlerle bir tarafta bunların aynı üretim alanında olmasını istemiyoruz. Bunları ayırarak destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İhracatçıya uzak menzil çağrısı

Türkiye'nin ihracat menzili ortalama 2500 kilometre olduğunu dikkat çeken Bakan Muş, bu menzilin artırılması gerektiğini belirterek, "Bizim ihracatçımız çok uzağa gitmek istemiyor. Daha uzak ülkelere gidip uzak ülkelere ihracat yapmamız lazım. Bununla alakalı uzak ülkeler stratejisini çalışıyoruz. Kısa zamanda kamuoyuna paylaşacağız. Strateji belgesi haline getirerek, ihracatçımızı buna kanalize edeceğiz. Teknoloji gelişiyor, ticaret yapma şekli değişiyor. E-ihracat dünyada önemli bir noktaya geliyor. Şu alanda şirketleri yönlendirmek istiyoruz. Dünyadan pay almak istiyoruz. Türkiye doğal kaynakları zengin olan bir ülke, petrolü zengin bir ülke değil. Yeni keşifler yaptık. Şimdiye kadar hep üreterek ayakta kaldık. Devlet bütçesini hep üreticinin, ihracatçının, iş dünyasının kazandığında vergi alarak finansman etti. Ülke zor şartlarda bu noktalara geldi. Hep çalışarak, mücadele ederek, kararlılıkla bu noktaya geldi. Bu bize mücadele kararlık gibi önemli bir kabiliyet kazandırdı. İhracatçının en önemli ihtiyaçlarında bir tanesi finansman. Bu konuda çalışmalarımız yapıyoruz. İhracatın finansmanın maliyetleri düşürmesi önemli. Çünkü bizim ihracatçımızda düşük maliyette finansman sağladığımız zamanda daha rekabetçi olabiliyor. Hem Eximbank kredilerini artırıyoruz, hem de orayla alakalı başka maliyetleri düşürecek çalışmaları yapıyoruz. Eximbank yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bizim gündemimizde" diye konuştu.

Gümrük birliği revizyonu, AB Yeşil Mutabakat konularına da değinen Bakan Muş, Gümrük birliği revizyonu için çok çaba sarf ettiklerini ancak arzu ettikleri sürecin başlatılmadığını söyledi. Politik meseleler nedeniyle bunun kurban edildiğini aktaran Bakan Muş, bunun Türkiye'ye olduğu kadar Avrupa'ya da faydası olduğunu dikkat çekti. Kasım ayında bir zirve daha yapılacağını ve Gümrük birliği güncellenmesi yönündeki kararın zirveden alınması ve çalışmaların başlatılmasını amaçladıklarını aktaran Bakn Muş, geç güncellemenin zaman ve refah kaybı olduğunu belirtti. AB Yeşil Mutabakat konusunda ise Bakan Muş, şirketleri hazırlamak istediklerini ifade etti.

Ticaret hacminin büyütmek için 3 temel çalışma

Mekânsal yatırımlar, uluslararası ortaklıklar ve küresel iklim krizine uyum olmak üzere üç temek alanda faaliyet yürüttüklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir imaj şehri olarak doğmuş, büyümüş ve gelişmiş olan İzmir, doğası gereği bir ticaret merkezi. Şehrimizin ticaret hacmini geliştirmek için İzmir'in demokrasi kültürünü var gücümüzle koruyarak yaygınlaştırmak zorundayız. İzmir'in ticaret hacminin büyütmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi üç temel alanda faaliyet yürütüyor. Bunlardan ilki mekânsal yatırımlar, ikincisi uluslararası ortaklıklar ve sonuncusu ise küresel iklim krizine uyum. Şehrimizde ticareti büyütmek için yapılması gereken asli işlerden biri de liman bölgesinin kent merkeziyle entegrasyonu. Ne yazık ki Alsancak'ta İzmirliler tarafından kullanılabilecek pek çok liman yapısı âtıl durumda. Alsancak Limanı ve arkasındaki liman bölgesinin bütüncül olarak planlanması ve yeniden kent ekosistemine kazandırılması konusunda tüm kamu kurumlarıyla çalışmaya hazırız" dedi.

Özgener, sektörel talepleri iletti

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gümrük birliği revizyonu, AB Yeşil Mutabık, verilen teşvik ve kaynakların artırılması konusunda İzmir iş dünyasının Ticaret Bakanlığı'ndan beklentilerini aktararak şöyle konuştu: "Ülkemiz ekonomisi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü. İkinci çeyrekte İngiltere'nin % 22,2'lik performansının ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi olduk. Aynı zamanda bu oran, 1999'dan bu yana elde edilen en yüksek büyüme rakamı oldu. Ülkemiz diğer ülkelere göre daha hızlı toparlandı. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkı olarak tarihe geçti. Ülkemizin rekor büyümesini memnuniyetle karşılıyor, pandemi nedeniyle ülkemiz için fırsat haline gelen tedarik zincirlerine yönelik gelişmeleri değerlendirmemiz halinde büyüme ve ihracat rakamlarımızın daha da yukarılara taşınacağına olan inancımızı ifade etmek istiyorum. Jeopolitik konumumuz ve genç nüfusumuz doğru kullanılırsa Avrupa'ya göre büyük avantaja sahibiz. Avrupa'nın yakınında bizim potansiyelimize sahip bir ülke yok."