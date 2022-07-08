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Bakan Nebati açıkladı! Çalışanların yol ve yemek ücretine zam!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; çalışanların günlük yemek ücretinin 34 liradan 51 liraya, yol ücretinin ise 17 liradan 25,5 liraya yükseltildiğini açıkladı. Nebati, "Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Bakan Nebati açıkladı! Çalışanların yol ve yemek ücretine zam!
08 Temmuz 2022 Cuma 10:16

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 79.41 oranında artış gerçekleşmiş oldu. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

YOL ÜCRETİ DE ARTTI

Bununla birlikte yol ücretlerinde de artış oldu. Çalışanın ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Bu ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı. Böylece haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor.

BAKAN NEBATİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan ifadeler ise şu şekilde: "Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık. Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur. İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 34 TL lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık.

İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

Etiketler; #çalışan #yol parası #yemek parası #zam #Nureddin nebati
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