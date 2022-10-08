PEMBE ELMAS SATIŞA ÇIKIYOR
PEMBE ELMAS SATIŞA ÇIKIYOR
0
ESHOT ŞOFÖRLERİNE SIKI EĞİTİM
ESHOT ŞOFÖRLERİNE SIKI EĞİTİM
0
BİR İNSANIN KAÇ ARKADAŞI OLMALI?
BİR İNSANIN KAÇ ARKADAŞI OLMALI?
0
SAHNEDE SAÇLARINI KESTİLER
SAHNEDE SAÇLARINI KESTİLER
0

Bakan Nebati'den asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Nebati'den asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken sözler!
08 Ekim 2022 Cumartesi 08:34

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir mesaj verdi. Nebati, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesi içerisinde asgari ücretli hiçbir şekilde enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki süreçte de asgari ücret zammı, enflasyonun üzerinde olacak. Memur-emekli maaşları da öyle" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati, soru gelmesi üzerine asgari ücret, memur ve emeklileri heyecanlandıran haberi de canlı yayından paylaştı.

Enflasyonda hedefin bu kadar yüksek olmadığını belirten Bakan Nebati, "2022 yılından bugüne kadar asgari ücretli hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücrette enflasyonun yaklaşık 3 katı artış var. Enflasyon hedefimiz bu kadar yüksek değildi. Memur maaşları zaten güncelleniyordu. Asgari ücretlide yılbaşı için verilen enflasyonla artış yapılıyor. Dolayısıyla bu yıl enflasyonda sapma olduğu için özellikle memur maaşı artırıldığı için asgari ücrette de artışa gidildi" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUYLA İLGİLİ TAVRI NET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili tavrının da net olduğunu ifade eden Nebati, "Bu bozulan gelenek çerçevesi içerisinde yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda duruşu net. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesi içerisinde asgari ücretli hiçbir şekilde enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki süreçte de asgari ücret zammı, enflasyonun üzerinde olacak. Başka türlü olamaz" diye konuştu.

"MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA DA AYNI YÖNTEM UYGULANACAK"

Memur ve emekli maaşlarının da enflasyonun altında kalmayacağını aktaran Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıllık iktidarı döneminde bu tür sorulara tek tek cevap vermiştir. Asla enflasyonun altında bir çalışma yapılmayacak. Bütçe teslim edildikten sonra bununla ilgili çalışmalar netleşir. Bütçe 17 Ekim'de teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Nureddin nebati #enflasyon #asgari ücret #memur zammı
Önceki Haber
Foça Belediye Başkanı Gürbüz'e 6 yıl hapis istemi!
Sonraki Haber
Bakan Nebati'den asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken sözler!
7 Ekim Dünya Pamuk Günü ilk kez fiziki olarak kutlandı
7 Ekim Dünya Pamuk Günü ilk kez fiziki olarak kutlandı
0
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak yeneceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak yeneceğiz
0
Motorine zam dalgası devam ediyor! Yarın da büyük zam var!
Motorine zam dalgası devam ediyor! Yarın da büyük zam var!
0
İndirimler uygulanmadı ama zamlar peş peşe geliyor! Motorin ve benzine bir zam daha
İndirimler uygulanmadı ama zamlar peş peşe geliyor! Motorin ve benzine bir zam daha
0
Mukayese.com ile En Düşük Faizli Konut Kredisini Keşfedin
Mukayese.com ile En Düşük Faizli Konut Kredisini Keşfedin
0
İzmir'de suya bir zam daha!
İzmir'de suya bir zam daha!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.