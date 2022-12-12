BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
0
İĞRENÇ OLAY! ÖLÜLERE TECAVÜZ ETTİ!
İĞRENÇ OLAY! ÖLÜLERE TECAVÜZ ETTİ!
0
UZMANLAR UYARDI! KORONAVİRÜSLE KARIŞTIRMAYIN
UZMANLAR UYARDI! KORONAVİRÜSLE KARIŞTIRMAYIN
0
ERKEKLERE ÖNEMLİ UYARI!
ERKEKLERE ÖNEMLİ UYARI!
0

Bakan Nebati'den asgari ücretle ilgili dikkat çeken sözler: Fakir fukaraya vermek bereket getirir

Bakan Nebati'den asgari ücretle ilgili dikkat çeken sözler: Fakir fukaraya vermek bereket getirir
12 Aralık 2022 Pazartesi 11:34

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağın konuşulduğu şu günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Nebati asgari ücret için, "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadelerini kullandı

8 milyona yakın asgari ücretli 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından çıkacak karara odaklanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gündemdeki konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Enflasyonun aralık ayından itibaren düşmeye başlayacağını belirten Bakan Nebati, "Vatandaş enflasyonda 'baz etkisi'ne değil, cebine bakar. Doğru, matematiksel bir düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak" dedi.

2023 yılı asgari ücretine dair de konuşan Bakan Nebati, "Asgari ücret artışı temmuz ayı ile birlikte yüzde 95'i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız. Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak" ifadelerini kullandı.

"NE VERİLSE HAKLARIDIR"

Ekonomim dergisine konuşan Bakan Nebati'nin açıklamalarının devamında kullandığı "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadeleri de dikkat çekti.

Etiketler; #asgari ücret #Nureddin nebati #fakir fukara
Önceki Haber
Çocuklu aileler dikkat! Koronavirüsle karıştırmayın!
Sonraki Haber
İngiltere bu olayı konuşuyor! Morgdaki cesetlere tecavüz etti!
Son dakika! İşsizlik rakamları açıklandı, bu kez artışta!
Son dakika! İşsizlik rakamları açıklandı, bu kez artışta!
0
Ege'ye yılbaşı ilgisi! Oteller doluyor!
Ege'ye yılbaşı ilgisi! Oteller doluyor!
0
Noel Baba kostümü de zamlandı!
Noel Baba kostümü de zamlandı!
0
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerinden sızan rakam!
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerinden sızan rakam!
0
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yakışır düzeyde...
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yakışır düzeyde...
0
Benzine bir indirim daha geliyor! İzmir'de benzin ne kadar olacak?
Benzine bir indirim daha geliyor! İzmir'de benzin ne kadar olacak?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yaşar - 4 saat önce
senden sadakanı mı istedik millet emeğinin karşılığını istiyor.Git sadakanı istediğin dilenciye ver sen kimsin biraz saygı utanmaz
Yanıtla Beğenme(0)