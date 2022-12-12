Bakan Nebati'den asgari ücretle ilgili dikkat çeken sözler: Fakir fukaraya vermek bereket getirir

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağın konuşulduğu şu günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Nebati asgari ücret için, "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadelerini kullandı

8 milyona yakın asgari ücretli 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından çıkacak karara odaklanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gündemdeki konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Enflasyonun aralık ayından itibaren düşmeye başlayacağını belirten Bakan Nebati, "Vatandaş enflasyonda 'baz etkisi'ne değil, cebine bakar. Doğru, matematiksel bir düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak" dedi.

2023 yılı asgari ücretine dair de konuşan Bakan Nebati, "Asgari ücret artışı temmuz ayı ile birlikte yüzde 95'i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız. Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak" ifadelerini kullandı.

"NE VERİLSE HAKLARIDIR"

Ekonomim dergisine konuşan Bakan Nebati'nin açıklamalarının devamında kullandığı "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadeleri de dikkat çekti.