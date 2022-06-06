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Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon tahmini!

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu içinse yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaştı

Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon tahmini!
06 Haziran 2022 Pazartesi 10:31

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı değerlendirmede, döviz piyasasında istikrarı sağlamak için devreye alınan Kur Koruma Mevduatın (KKM) bütçeye maliyetinin 21,1 milyar TL'yi bulduğunu söyledi. Nebati, "Ancak sistem uygulamaya alınmasaydı bütçe zararı 414 milyar lira olacaktı" dedi.

Konut satışının yapıldığı internet sitesinde sahte ilanlarla fiyatların şişirildiğinin tespit edildiğini söyleyen Bakan Nebati, şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişinin tespit edildiğini ifade etti. Bakan Nebati, "İlana koyuyor ama aslında öyle bir ev yok. Ama bu ilanları görenler de fiyatları artırıyor. Fırsatçılık yapanlara bunun hesabını soracağız, canlarına okuyacağız" dedi.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi hakkında da konuşan Bakan Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaştı.

"YAKIN DÖNEMDE FAİZ İNDİRİMİ YOK"

Türkiye gazetesine konuşan Bakan Nebati yakın bir dönemde faiz indiriminin düşünülmediğini, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini söyledi.

İhracat rakamlarında rekor kırılmasına karşın dış ticaret açığının fazla olmasını da değerlendiren Bakan Nebati, dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğunu ifade etti. Hidroelektirik santralleriyle bu açığın kapatılmasının hedeflendiğini belirten Nebati, şunları aktardı; "Turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve yağışların etkisiyle ekim-kasım aylarında tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırmasını bekliyoruz. 2022 sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçları devreye sokabiliriz. 2023'ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye sokulmasıyla birlikte ekonomik göstergelerde ciddi bir iyileşme kaydedilecek."

Etiketler; #enflasyon #Nureddin nebati #maliye bakanı
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