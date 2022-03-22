Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler: Türk Lirası en zayıf durumda!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir TV programında Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine ilişkin açıklamalar yaptı. KKM’nin devam edeceğini belirten Nebati, “Türk Lirası en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çay TV’ye konuk oldu. Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin bir yıllık sistem olduğunu belirterek sistemin devam edeceğini açıkladı. Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yılın sonunda bir yıl daha uzatma yetkisi var” dedi.

Bakan Nebati, KKM’de toplanan paranın 557 milyar lirayı aştığını ve halen yükseldiğini dile getirdi. KKM’den çıkışların olup olmayacağını 23 Mart’ta görüleceğini bildiren Nebati, “Yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit devam edecek.” dedi.

“TÜRK LİRASI EN ZAYIF DURUMUNDA”

Hazine’ye faturasının 14 milyar lira olduğu açıklanan KKM’nin etkisinin ‘çok düşük’ olduğunu savunan Nebati, “Niye çok düşük? Dolar kurunun 25-30 olacağını bekliyorlar. Niye olsun? Türk Lirası en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin. Hazine’ye olan yükü…Ne olacak biz asgari ücretteki vergiden vazgeçtik. Bize yükü 49 milyar lira. Tamamını kapattık (KKM) bunun yıl sonuna kadar yükü 15 milyar lira. Ne yükü nereden bunu çıkarıyorlar? Dolayısıyla bu iş tuttu.” dedi.