Bakan Nebati'den ekonomik güven endeksi değerlendirmesi
Bakan Nebati'den ekonomik güven endeksi değerlendirmesi
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Bakan Nebati'den ekonomik güven endeksi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayısta ekonomi güven endeksinin son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, gelecek dönemde ekonomiye duyulan güvenin perçinlenmesini, yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını beklediklerini bildirdi.

Bakan Nebati'den ekonomik güven endeksi değerlendirmesi
29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:30

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Nebati, tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen endeksin mayısta bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olduğunu ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti. Milletvekili seçiminin tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet tarafından bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Nebati, "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini, yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati #ekonomik güven endeksi
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