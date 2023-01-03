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Bakan Nebati'den enflasyon yorumu: Düşüş trendine girdik!

Bakan Nebati'den enflasyon yorumu: Düşüş trendine girdik!
03 Ocak 2023 Salı 11:05

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını 'Orta Vadeli Program' hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz" dedi.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilemiştir. Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını 'Orta Vadeli Program' hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz. Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde eksi 0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE'nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72'ye gerilediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2022'yi başarıyla geride bıraktığını aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık. Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Nureddin nebati #enflasyon #ekonomi
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