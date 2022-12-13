Bakan Nebati'den enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklama: Her ay düşecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşı isyan ettiren enflasyon ile ilgili açıklama yaptı. Enflasyonun her ay düşeceğini belirten Nebati, "Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir." ifadelerini kullandı



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da, siyasi parti gruplarının, bütçe üzerine yaptığı konuşmaların tamamlanmasının ardından, bakanların bütçe sunumuna geçildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının 2023 Yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Nebati, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bahsederek, "Gücünü tarihinden, bu toprakların irfanından ve milletinden alan bizler için, hiçbir zorluk ilerleyişimize asla engel olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

'SON YÜZYILIN EN ZORLU DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTIK'

Bakan Nebati, 2020 ve 2021'deki salgının üzerine 2022 yılında eklenen, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte belki de son yüzyılın en zorlu döneminin geride bırakıldığına dikkat çekerek, "Bu dönemde ABD ve Avrupa'da enflasyon neredeyse son yarım asrın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Yüksek enflasyon nedeniyle para politikaları sıkılaşırken, finansman maliyetleri artmış ve resesyon beklentileri güçlenmiştir. Böylece, 2022'de küresel büyümenin yüzde 3,2'ye gerilemesi öngörülüyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisinin; salgına, jeopolitik risklere ve savaşa rağmen sergilediği güçlü büyüme ile ne denli sağlam temeller üzerinde yükseldiğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 2002'de 730 milyar dolar olan GSYH 2021'de 2,95 trilyon dolara çıkmıştır. Türkiye bu dönemde 7 basamak yükselerek dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olmuştur. Kişi başına gelirde gelişmiş ülkelerle aramızdaki makas kapanmakta olup kişi başına gelirimiz AB ortalamasının yüzde 72'sine ulaşmıştır" yorumunda bulundu.

Üretim ve istihdam kapasitesini artıran Türkiye'nin, 2021 yılında yüzde 11,4 ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Bakan Nebati, "Ülkemiz bu güçlü performansını 2022 yılında da sürdürmüş; ilk üç çeyrekte yüzde 6,2 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde büyümüştür" dedi.

'TÜRKİYE BU SÜREÇTE NELER BAŞARDI?'

Bakan Nebati, Türkiye'nin, bu zorlu süreçte 'neler' başardığını değerlendirerek, "Tam 9 çeyrektir kesintisiz büyümeyi başardı. Daha da güzel olanı; makine-teçhizat yatırımlarının 12 çeyrektir artmaya devam etmesidir. 2022 yılında yüzde 5 büyüme performansıyla Türkiye, OECD ve G-20 ülkeleri arasında en üst sıralarda yer almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Nebati, istihdamı artırmanın kendileri için hayati önem taşıdığını belirterek, "Gayretlerimizin meyvesini aldığımızı görüyoruz. Salgın sonrası dönemde sağladığımız istihdamla ülkemiz birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmaktadır" dedi.

Bakan Nebati, ilk on ayda istihdam artışının, 1 milyon 227 bin kişi olduğunu belirterek, "Ekim itibarıyla istihdam 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirveleri görmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, ihracatın, Kasım ayı itibarıyla yıllık 253 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Ayrıca; turizmde de ayrı bir başarı hikayesi yazıyoruz. Türkiye, en çok ziyaretçi çeken 4'üncü ülke konumundadır. 2022 yılında 51 milyonun üzerinde ziyaretçi ve 46 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz" dedi.

'YÜKSEK ENFLASYON, ÜLKELERİN BAŞLICA SORUNU'

Bakan Nebati, yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkında olduklarını ve enflasyonla mücadeleyi en önemli öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Enflasyon bugün istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtlamaları tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu. Bu süreçte ülkemizde de enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşadık. Bizler, enflasyonla mücadelemizi üretim ve yatırım daralmasına, istihdam kayıplarına yol açmadan insan odaklı yaklaşımla sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların, enflasyona karşı alım güçlerini korumak için gelir ve harcama politikalarını son derece etkin bir şekilde kullandığını vurgulayan Bakan Nebati, "Yıllık enflasyon, kasım ayındaki zirvesinden gerilemeye başlamıştır. Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ve diğer politikalarımız sayesinde Türk lirasında sağladığımız istikrarlı seyir bu sonucun alınmasında etkili olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

'ENFLASYONDA HER AY DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞECEK'

Bakan Nebati, enflasyonun her ay düşüşe geçeceğini açıklayarak, "Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecek" dedi.

Bankacılık sektörüne de değinen Bakan Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güçlü sermaye yapısı ve yüksek aktif kalitesi ile KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörümüze kaynak sağlamaya devam ediyor. Kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesi ve amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması selektif kredi politikamızın odağını oluşturmaktadır. Bu yaklaşımımızla, imalat sanayi ve ticaret sektörlerini önceliklendirdik. Bu yıl gerçekleşen ticari kredi artışının yüzde 35'i imalat sanayiden, yüzde 19'u ise ticaret sektöründen kaynaklanmıştır. Selektif kredi politikamız sonucunda, KOBİ kredileri uzun dönem ortalamasının 3,5 katından fazla artarak, ticari kredilerin sürükleyicisi olmuştur."

2022 yılında zorlu küresel finansal koşullara rağmen Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve Katılma Hesaplarının, Türkiye’de finansal istikrarın korunmasında son derece etkin bir rol oynadığını aktaran Bakan Nebati, “Kur Korumalı Mevduat ile döviz kurlarında oynaklığı azaltmayı, TL’ye olan güveni artırmayı, finansal istikrarı güçlendirerek sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın tasarruflarını kur dalgalanmalarına karşı korumayı hedefledik ve bunu da başardık. Şu an, 2,2 milyon mudimiz yaklaşık 1,5 trilyon liralık tasarrufunu bu hesaplarda değerlendirmektedir" diye konuştu.