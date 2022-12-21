Bakan Nebati'den İzmir Büyükşehir'e tepki: Bunun izah edilebilir bir tarafı yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir programı kapsamında İktisat Kongresi'nin basın toplantısında konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de İktisat Kongresi çalışmalarına tepki gösteren "Bunu izah edilebilir bir tarafı yok. Olmaz! Bunun dışına çıkarsanız tek başınıza kalır ve şehrinize katkı koyacak olan programı sekteye düşürmeye çalışır konuma gelirsiniz." ifadelerini kullandı



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir programı kapsamında İktisat Kongresi'nin basın toplantısında, "Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği binayı yine aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalacak şekilde hızla ve yeniden inşa ediyoruz. Arkadaşlarımız inşaatı hızla bitirmek için canla başla çalışmaya aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede de tamamlayacaklar. 17 Şubat 2023 tarihinde, yani birinci İzmir İktisat Kongresi'nden tam 100 sene sonra, yine aynı yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Bakanlığımız koordinasyonuyla tüm milletimize mal olacak geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir programı kapsamında 'Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi Sunumu'na katıldı. Programda Bakan Nebati'nin yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, oda başkanları, İstanbul ve İzmir basınının temsilcileri yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Nebati, "Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği binayı yine aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalacak şekilde hızla ve yeniden inşa ediyoruz. Arkadaşlarımız inşaatı hızla bitirmek için canla başla çalışmaya aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede de tamamlayacaklar. 17 Şubat 2023 tarihinde, yani birinci İzmir İktisat Kongresi'nden tam 100 sene sonra, yine aynı yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Bakanlığımız koordinasyonuyla tüm milletimize mal olacak geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz. Nasıl ki 1923 yılındaki kongre, ülkemizin o dönemdeki koşullarına göre yurdumuzun dört bir yanından milletimizin farklı kesimlerini temsil eden delegelerin katılımıyla yapıldıysa; biz de 6’ncı İzmir İktisat Kongresi'ni yine aynı yaklaşımla gerçekleştireceğiz. Esasen bizim tüm gayemiz, tüm gayretimiz ve attığımız her adım, bizzat Milli Mücadele ruhundan kök bulmuş, aynı ruh ve heyecanla ilerlemiştir" ifadelerini kullandı.

'İKTİSAT KONGRESİNİN YÜZÜNCÜ YILINI UNUTMAYACAĞIZ'

İzmir'in Türkiye'nin yalnızca siyasi bağımsızlığının değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığının da temellerinin atıldığı bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Nebati, "İzmir, düşmana karşı ilk kurşunu sıkarak bu milletin şanlı direnişini başlatan Hasan Tahsin ve tüm diğer şehitlerimizin tarih sayfalarına nakşettiği efsanevi dirilişin kentidir. İşgalci Yunan ordusunu denize dökerek, 9 Eylül 1922 tarihinde kurtuluşunu ilan etmiş olan şehrimiz, Milli Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının da simgesi haline gelmiştir. İzmir, ayrıca, henüz Cumhuriyetimiz kurulma arifesindeyken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'ne de ev sahipliği yaparak ülkemizin iktisadi mücadelesinin de simgesi haline gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, milletimizin verdiği destansı mücadeleler sonucunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, önümüzdeki sene hep birlikte büyük bir heyecanla kutlayacağız. 17 Şubat tarihinde de iktisadi bağımsızlığımızın sembolü olan İzmir İktisat Kongresi'nin de 100'ncü yılını unutmayacağız. İzmir'imiz, 17 Şubat 1923 tarihinde Banka-Han binasında toplanan ve ülkemizin dört bir yanından gelen 1135 delegeye ev sahipliği yapmış, yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatları İzmir İktisat Kongresi'nde belirlenmiştir" dedi.



ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bugün istihdamın 31,2 milyonla ihracatın da 253 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaştığını belirten Bakan Nebati, "Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşmeyle, önemi İzmir İktisat Kongresi'nde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz. Diğer taraftan finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde devreye aldığımız 'Kur Korumalı Mevduat' uygulamasıyla hem döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmayı başarırken hem de 2021 Aralık ayında yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranını yüzde 50'nin altına kadar geriletmiş olduk. Bunların tamamını da bir yıl evvel, 20 Aralık 2021 tarihinde devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modelimiz ve zamanında atılmış stratejik adımlarımızla başardık. Bizim politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almış, temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye'yi beraberce inşa etmek olmuştur" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİN BİR USULÜ VAR'

Bakan Nebati, gazeteciler tarafından İzmir İktisat Kongresi ve yerel yönetim hakkında yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

Binanın 1979 yılında CHP belediyesi tarafından yıkıldığını ve otoparka dönüştürüldüğünü söyleyen Bakan Nebati, “Yapılan girişimler sonucu merkezi hükümeti, devleti temsil eden İzmir Valiliği, CHP tarafından yıkılmış otoparkı satın alıyor. Şimdi binayı yetiştirmek için hazırlıklarını yapıyor, ihaleye çıkıyor, sonra birileri çıkıp ben burada toplantı yapacağım diyor. Bunu izah edilebilir bir tarafı yok. Olmaz! Bunun dışına çıkarsanız tek başınıza kalır ve şehrinize katkı koyacak olan programı sekteye düşürmeye çalışır konuma gelirsiniz. Bina aslına uygun yapılacak. Bu bina sadece 17 Şubat-4 Mart arasında ev sahipliği yapmayacak. O bina İzmir'in her türlü etkinliklerinde, özellikle, yeni yüz yılı karşılayacak olan bu kongrenin binası, Türkiye'ye mutlak suretle günlük hayatın parçası haline gelecek. Bu bizim bakışımızdan alkışlanacak harekettir. Kusura bakmasınlar. Birileri kendilerine pay biçecekse biçsin. Orası alınırken birileri ‘Özür dileriz, biz Atatürk’ün toplantı yaptığı binayı yıktık. Birlikte ne yapabiliriz Sayın Valim?' demediler. Başlamış bir hikayenin bir tarafına monte olmak istiyorlarsa takdir sizlerin” dedi.