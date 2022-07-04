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Bakan Nebati'den yüksek enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" dedi

Bakan Nebati'den yüksek enflasyon açıklaması!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:49

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır" dedi.

Fiyat artışları karşısında aldıkları ve almaya devam ettikleri çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanların ve emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirten Bakan Nebati, "Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Nureddin nebati #Hazine ve Maliye Bakanı #enflasyon #yüksek enflasyon
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