İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN...
İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN...
0
YORGUNSUNUZ AMA UYUYAMIYOR MUSUNUZ?
YORGUNSUNUZ AMA UYUYAMIYOR MUSUNUZ?
0
İZMİR'DE ÖZCAN DENİZ RÜZGARI
İZMİR'DE ÖZCAN DENİZ RÜZGARI
0
İKLİM KRİZİNE DESTEK!
İKLİM KRİZİNE DESTEK!
0

Bakan Nebati'den yüzde 80 enflasyon açıklaması!

Bakan Nebati'den yüzde 80 enflasyon açıklaması!
05 Eylül 2022 Pazartesi 11:26

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu belirterek, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar. Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Yatırım ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Nebati, "Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler; #Nureddin nebati #enflasyon #enflasyon rakamları
Önceki Haber
Bir ülke şokta! 10 kişi bıçaklanarak öldürüldü!
Sonraki Haber
Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuzu okulla korkutmayın!
Enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 80'i aştı!
Enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 80'i aştı!
0
Benzin ve motorine şimdi de zam geliyor! 5 Eylül'den itibaren geçerli olacak!
Benzin ve motorine şimdi de zam geliyor! 5 Eylül'den itibaren geçerli olacak!
0
İkinci el otomobil satışı ile ilgili Bakan Muş'tan açıklama: Ciddi ceza getireceğiz
İkinci el otomobil satışı ile ilgili Bakan Muş'tan açıklama: Ciddi ceza getireceğiz
0
Dolarda yükseliş sürüyor! Dolar ne kadar?
Dolarda yükseliş sürüyor! Dolar ne kadar?
0
Benzine ve motorine büyük indirim! 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Benzine ve motorine büyük indirim! 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak
0
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.