Bakan Nebati: EYT'nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT’nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor" dedi

Bakan Nebati, haber ajansları ve gazetelerin Ankara temsilcileri ve ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Nebati, 17 Şubat'taki İzmir İktisat Kongresi'nin 1923’teki ilk toplantısının gerçekleştirildiği binada yapılacağını söyledi. Bakan Nebati, söz konusu binanın 1979’da CHP’li belediye tarafından yıktırılarak otoparka dönüştürüldüğüne dikkat çekerek, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in girişimleriyle binanın aslına uygun olarak yeniden inşa ettirildiğini belirtti. Binanın kısa sürede yetiştirilmesi için Vali Köşger ile iletişime geçtiklerini vurgulayan Bakan Nebati, "Şu anda inşaat devam ediyor. 17 Şubat’ta hem Kongre’nin hem de yeniden inşa edilen binanın açılışını yapacağız. Kongrenin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapacağız. Aslına uygun bir şekilde 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk döneminde nasılsa aynısına uygun olarak başlatacağız. Cumartesi, pazar günleri 30’un üzerinde oturum ile genel bir değerlendirme yapacağız. Kalan günlerde de 4 Mart’a kadar her gün programlar yapılacak. 21'nci yüzyılın Türkiye Yüzyılı olduğuna ilişkin projeksiyona uygun bir yol haritası çizilecek. Her ilden sanayi, ticaret, tarım ile ilgili temsilciler, kadın temsilciler, akademisyenler, işçi temsilcilerinin de olduğu 750 kişilik bir salonda bu Kongre'yi başlatacağız" dedi.

'BİR ÜLKE EKONOMİSİNİ YÖNETEN MERKEZİ HÜKÜMETTİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının da bir İzmir İktisat Kongresi organize ettiğini belirten Nebati, "Rekabet güzel bir şey; ama bir ülke ekonomisini yöneten merkezi hükümettir, yani Ankara’dır. Bu bir ulusal program, rekabetten ziyade burada birlikte hareket edilebilirdi. Bunun artısı şu; oteller dolacak, İzmir’in tanıtımı yapılacak, İzmir konuşulacak. Böylesi bir ortamda biz İzmir’i desteklemiş olacağız; ama tabii ki hedefimiz Türkiye ekonomisi" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Nebati, Kongre’de Türkiye Ekonomi Modeli’nin de ele alınacağını kaydetti.

EYT'NİN BU YIL İÇİN BÜTÇEYE MALİYETİ 255 MİLYAR LİRA

Bakan Nebati, EYT düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtlayarak, Türkiye bütçesinin güçlü bir bütçe olduğunu vurguladı. Aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını dile getiren Nebati, "Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak 'bu ödemeyi yapacaksın' dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık’ta biz EYT’nin bu yılki yükünü kasaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Nebati, Türkiye’nin 20 Aralık’a kadarki döviz kuru ataklarını hak etmediğini, makroekonomik göstergelerin hiçbirisinin Türkiye’nin o duruma düşmesini gerektirecek bir altyapı sunmadığını belirtti. Bakan Nebati, mayıs ayından itibaren EYT ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT’nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna Kredi Garanti Fonu kefaletleri dahil değil" ifadelerini kullandı.