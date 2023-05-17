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Bakan Nebati: İşsizlik 2018'den bu yana ilk kez tek haneye düştü

Bakan Nebati: İşsizlik 2018'den bu yana ilk kez tek haneye düştü
17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:22

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İşsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken, 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür" dedi.
 

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli'yle güçlü performansını sürdüren ekonomimiz yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ediyor. Toplam istihdamımız bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydetmiş ve 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylece işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür. Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati #işsizlik
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