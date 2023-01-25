Bakan Nebati İzmir iş dünyasına seslendi: Hiç merak etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de iş dünyasıyla buluştu. İzmir iş dünyası temsilcilerinin ülke ekonomisine ilişkin sorunları dile getirdiği toplantıda Bakan Nebati, "Hiç merak etmeyin. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı" diye seslendi

FATİH ÖZKILINÇ- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir iş dünyasıyla buluştu. İzmir Ticaret Odası(İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO), İzmir Ticaret Borsası(İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) işbirliğiyle Pasaport'ta bir otelde düzenlenen toplantıda Bakan Nebati'ye İzmir iş dünyası temsilcileri ekonomideki sorunları dile getirip talepleri aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise "Başkanlar isteyecek bizler de yapacağız" diyerek hükümetin ekonomi alanındaki çalışmalarını aktardı. Bakan Nebati, "Son 20 yılda, hem İzmir'imiz hem de ülkemizin dört bir köşesi adeta bir kalkınma seferberliği yaşamıştır. Şehir Hastanelerimiz, yerli ve milli otomobilimiz, mega altyapı projelerimiz, bugün sayısı 200'ü aşan üniversitelerimiz, imrenilecek boyutlara ulaşan savunma sanayimiz ve sayısız diğer kazanımlarımız hep Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiğimiz kazanımlardır. Misak-i İktisadi ilkelerinden biri de, Türkiye halkının, sarf ettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirmesi, çok çalışması ve vakit, servet ile ithalatta israftan kaçınmasıdır. İşte biz de tam bu ilkeyle, ülkemizin kendisine has ihtiyaç ve koşullarını gözeterek iktisadi zaferler kazanmak için Türkiye Ekonomi Modelini uyguluyoruz" dedi.

"Birlikte inşa edeceğiz"

İş dünyasına "Hiç merak etmeyin" diye seslenen Bakan Nebati, "Tüm vatandaşlarımızı büyük Türkiye idealimizin etrafında buluşmaya, yarınlarımızı beraberce inşa etmeye davet ediyorum. Çünkü, Nazım'ın da söylediği gibi 'Bu memleket bizim / bu hasret bizim!' Geçmişimize sahip çıkarak güçlü yarınları birlikte inşa edeceğiz. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı" diye konuştu.

Özgener'den paket çağrısı

Ülke ekonomisindeki en önemli sorunun enflasyon olduğuna dikkat çeken İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Enflasyondaki düşüşün nasıl sağlanacağıyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesine ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var. Bunun için de; uluslararası alandan gelebilecek negatif şoklara karşı, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını arttırmak üzere;enflasyon-cari açık-büyüme üçgeninde alternatif bir senaryo üzerinde çalışılması, enflasyonla mücadelede para ve sermaye piyasası enstrümanlarının kullanıldığı, tüketim, tasarruf, kur ve faiz dengelerinin sağlandığı, etkin ve akılcı yönetildiği politikaları içeren bir paketin mutlaka uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında yapılan düzenlemelerin şu ana kadar hedeflenen faydayı sağlayamadığını görüyoruz" dedi.

Günübirlik politikalar dengeleri bozuyor

Günlük politika değişikliklerinin sıkıntılar yarattığını ifade eden Özgener, günübirlik alınan kararlar ve yapılan ani değişikliklerin ticaretin ve ihracatın akışında zorluklar yaşanmasına, mali zararlara, üretim dengelerindeki bozulmalara neden olduğunu söyledi.

Enflasyon muhasebesine geçilmeli

"Üretim yoksa, kalkınmak hayaldir" diyerek sözlerine başlayan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, yüksek enflasyona vurgu yaparak "Bugün küresel ekonominin de ana gündemi enflasyonla mücadeledir. Ancak, biz oran olarak ayrışmaktayız.2022 Üretici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalaması yüzde128 iken, TÜFE yüzde72gerçekleşti. ÜFE-TÜFE farkından dolayı, pazarda fiyatlar düşmemekte, enflasyona neden olmakta, öngörülebilir fiyatlama yapılamamaktadır. Vatandaş açısından da refah kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle, enflasyonu düşürmeye yönelik, kalıcı adımların hızlandırılması son derece önemlidir. Bununla birlikte, kanuna göre uygun şartları oluşan enflasyon muhasebesine geçilmesi de beklentilerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

Yorgancılar'dan vergi çağrısı

Yorgancılar sözlerinin devamında iş dünyasının finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları dile getirip TL'nin döviz karşısında aşırı değerlenmesinin de, eksik değerlenmesinde de sanayiye ve ekonomiye zarar verdiğini, 4 aylık oluşan enflasyon artışı hesabına göre Dolar kurunun 20-21 TL civarında olması gerektiğini söyledi. Yorgancılar ayrıca üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği ve küresel pazarlarda rekabet edebilmek açısından doğrudan üretimde kullanılan elektrik, doğalgaz ve motorin üzerindeki vergilerin makul düzeylere çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kestelli'den sürdürülebilirlik vurgusu

Tarım ve hayvancılığın küresel düzeyde ne denli stratejik bir değere sahip olduğunu belirten İTB Başkanı Işınsu Kestelli de "Eğer ikinci asrımız gerçekten dünyada Türkiye Yüzyılı olsun istiyorsak, tüm sorun alanlarımızda sürdürülebilirliği sağlayacak bir irade ortaya koymamız şart. Borsa olarak bizim işimiz tarımsal ürünlerin ticareti. Tarım ve hayvancılığın küresel düzeyde ne denli stratejik bir değer olduğunu artık tartışmaya gerek bile yok. İzmir Ticaret Borsası olarak, tarımdaki sorunlarımızı çözemediğimiz sürece ekonomideki sorunları da çözmemizin mümkün olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle toprağa ve ona emek verenlere daha çok bakmalıyız" diye konuştu.

"Hepimiz kaybediyoruz"

İhracatçıların sorunlarını dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mevcut döviz kurunun enflasyonla mücadelede hükümete bir başarı kazandırmazken ihracatçılarında rekabetçiliğinin önünde büyük bir set oluşturduğunu söyledi. Eskinazi, "Hepimiz kaybediyoruz. İhracatçılar olarak, döviz kurlarının mevcut durumu bizlere acı veriyor. İhracatı kösteklerken, ithalatı artırıyor. Bizler her acıya dayanırız. Bu tabloyu tersine çevirebiliriz. Yüksek enflasyonla sorunlarımıza şifa bulamayız. Enflasyonun olduğu bir ülkede gelir dağılımı yoktur, alım gücü yoktur. İşsizlik, geçim sıkıntısı, fakirleşme ve kıtlık vardır. Bırakın ekonomik istikrarı, siyasi istikrar da yoktur. Enflasyon rakamlarının düşmesi için dünyada başarıya ulaşmış modelleri kullanabiliriz. Enflasyonu kontrol altına alana kadar çare olarak enflasyon muhasebesinin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Atacağınız adımlara muhtacız"

"İhracatta rekabetçiliğimizin sürdürülebilirliği ve artması, ithalatın azalması ve işsizliğin önüne geçmek için TL'nin değerinin düşmesi gerekiyor" diyerek sözlerini sürdüren Eskinazi, "Sizinle aynı dili konuşuyoruz. Aramızdaki tek fark, TL'nin piyasada gerçek değerini bulması için siz hükümet olarak bizden çok daha fazla aksiyon alabilecek konumdasınız. Biz ihracatçılar ise bu konuda sizin atacağınız adımlara muhtacız. Siz Türk Lirası'nın nominal değerine kavuşması için gerekli adımları attığınız takdirde biz ihracatçılar 2023 yılı için ihracatımızı Orta Vadeli İstikrar Programındaki hedefler doğrultusunda artırma sözünü şimdiden verebiliyoruz" diye konuştu.