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Bakan Nebati: Mahalle aralarındaki arsaları konuta dönüştürün!

Bakan Nebati: Mahalle aralarındaki arsaları konuta dönüştürün!
17 Mayıs 2022 Salı 13:57

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut piyasasındaki ihtiyacın artması ile ilgili konuşan Nebati, mahalle aralarında bulunan arsaların hızlı bir şekilde konuta dönüştürülmesi önerisinde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaşanan konut fiyat artışlarına ilişkin ise başta İstanbul olmak üzere belediyelere çağrıda bulundu.

Nebati, "Özellikle mahalle aralarında bekleyen arsalarımız hızlı bir şekilde yapılaştırılması konusunda tüm siyasi paydaşlarımızdan da yerel yönetimlerden de destek istiyoruz. Biz bakanlığımız ve hükümetiniz olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır. Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, biz hazırız. Her türlü imkanı ortaya koyacak gücümüz var" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Nureddin nebati #Konut #konut ihtiyacı #mahalle araları arsa
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