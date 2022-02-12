Bakan Nebati yeni ekonomi paketini açıkladı: Yastık altı altın!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni tedbir paketini açıkladı. Paketin içeriği yastıkaltı altınları, KGF destekleri ve fiyat artışının önüne geçmek gibi tedbirleri içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı.



Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısındayız. Geçtiğimiz yıl aralık ayında hayata geçirdiğimiz ekonomi politikalarını bir bir işliyoruz. Bugün 20 Aralık'tan sonra önemli bir eşiği geçeceğiz. 4 saç ayağı üzerine inşa ettiğimiz ekonomi modelimizin enstrümanlarının detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Öncelikle biliyorsunuz geçen 20 Aralık'tan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde saat 19.00 itibarıyla tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz koruma mevduatı ile ilgiliydi. O günden bu güne en önemli ayaklarından birisi tam işleyiş halinde ve her geçen gün ivmesini de artırarak belli bir noktaya geldi. Bu Türk lirasına olan güvenin ve sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu performansın tescil edilmesiydi.

YASTIKALTI ALTINLARI



Döviz bozdurma oranı yüzde 49'u yani 10 milyar doları geçti. Şimdi adım adım tedbirlerimizden bir ikincisinde yani altın ile ilgili tasarruf önlemimiz nedir. Onlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Büyümenin finansmanında yurt içi tasarrufların geliştirilmesini yurt içi tasarruflarının etkin ve verimli alanlara yönelinmesini amaçlayan bir tasarruf sistemi modeli.

İSTEYEN FİZİKİ OLARAK GERİ ÇEKEBİLECEK

Bu model yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastıkaltı altının ekonomiye kazandırılması için bütüncül bir yaklaşım olmadan yürüyordu. Yastıkaltında büyük miktarlarda bulunan birikimlerin ekonomiye kazandırılması için yeterince yol alınamadı. Bunun sisteme kazandırılması vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı olacak. Yastıkaltı altının sisteme kazandırılması için martta 81 ilde birer tane, 2022'de 1500 adet fiziki altın teslim noktası belirlenecek. Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak, istenildiğinde fiziki olarak geri çekilebilecek. Altın dönüşümlü mevduat hesabı açılarak değer kazanırken aynı zamanda risksiz kazanç sağlanacak.



YIL SONUNA KADAR 10 BİN KUYUMCU KATILACAK



Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak. Bankalarımız her ilde en az bir şubesi kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getirilecek. Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane. Bunlar bankalarla iş birliğini geliştirecek. Teyzelerimizin altınlarını finansal olarak kullanılması yönünde bizleri motive edeceklerdir. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için kuyumcu sayılarının artırılması başta olmak üzere toplama noktalarının artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

3 PAKET DEVREYE ALINIYOR



Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, KGF destek paketi olmak üzere 3 paketi devreye alıyoruz. İhracatın artırılması yatırım ve üretimin geliştirilmesi ve finansmana erişimin artırılması 20 Aralık'ta ifade ettiğimiz en önemli cümlenin özetidir. Hedef sektörlerimizi belirledik. Ülkemizde teknolojinin gelişimine önem veriyoruz. Türkiye'deki genç nüfus yaklaşık 13 milyon. Yani 20 OECD ülkesinin genç nüfusu kadar bir genç nüfusa sahibiz. Genç nüfus bilişime ve teknolojiye önem veriyor. 1 milyon yazılımcı projemizi ortaya koymuştuk. Projeye 800 bin kişi kaydolmuş 790 bin kişi aktif eğimi alıyor olmaktadır. Bankacılık, finans ve teknoloji şirketleri işveren portalımıza kaydolmuştur.

25 MİLYAR LİRALIK DESTEK



Şimdi KGF kanalıyla ileri teknoloji odaklı girişim sermayesi ekosistemine adım atmış olacağız. Yatırım destek paketimiz 25 milyar liralık bir destektir. Yatırım kredileri için azami 24 ay ödeme, azami 96 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışına dağıtıyoruz. 1.25 kat kefaret limiti. Azami 6 ay ödemesiz dönem azami 30 ay vade ve kar payı oranı da 0.24 sabit TL referans için + yüzde 1, 24 ay sabit referans yüzde 2'dir. Bankalar için faiz oranı 0-24 oranı içi TL referans oranı yüzde 1, 24 ay üzeri için TL referans + yüzde 2'dir. İşletme kredileri azami 6 ay olmak üzere 24 aya kadar olacaktır ve her bir KOBİ İçin maksimum kredi limiti 25 milyon lira büyük firmalar için 100 milyon lira olacaktır. Türk finansal sistemine kamu ve özel bankaları bizimle iş birliği yapan özel bankalarımız hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcı olarak adımlarını atın.

20 Aralık'tan sonra güzel işler yaptık. Kamu ve özel bankalarımız her alanda iş birliğini ortaya koydular. Şimdi yatırım zamanıdır. Şimdi üretim zamanıdır. Şimdi istihdam zamanıdır. Biz bir şeyi başardık. Salgın döneminde 2020 yılında dünya küçülürken bu ülkeyi büyüttük. Geçen yıl dünya tek haneli büyümelerle övünürken biz çift haneli olarak büyüdük. Bu ülkenin iş dünyası girişimcisi öylesine azimli. Türkiye toprakları o kadar iştahlı ve bereketli ki yakın çevremizdeki bütün coğrafyaların üretim merkezi olduk. Bu başarımızı sürekli hale getirmemiz lazım. Bu başarımızı istikrarlı bir büyüme, güçlü bir Türkiye sloganıyla bereketlendirmemiz lazım. Bereket bizim gayemizle, gayretimizle, alın terimizle hep birlikte olur. İhracat destek paketimiz azami 6 ay azami 18 vade KOBİ'lerle mevcutta ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan bütün KOBİ'ler bu imkandan faydalanacaklar. Kar payında sabit TL referans payı yüzde 1 faiz oranında değişken TL referans olarak yüzde 1 uygulanacaktır. İşletme harcamaları destek paketimiz 6 ay ödemesiz azami 24 ay vade 12 ay kullandırım süresi KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullandırım. Kar payı TL referans yüzde 1 TL referans + yüzde 1 olarak uygulanacak. Bankalarımız ve katılım bankalarımız burada ortaktır.