Bakan Pekcan'dan ihracatçıya açık çek

İzmir'de sürdürülebilir ve katma değerli gıda ihracatının yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Gıda Sanayi Ortak Akıl Çalıştayı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara, devlet destekleri konusunda açık çek verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın İhracat Ana Planı doğrultusunda dünyadaki ihracat pazarından daha fazla pay almayı ve ülkenin refah seviyesini daha yukarılara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, katma değerli ürün ihracatını da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke belirlediklerini ve buralarda özel teşvikler verdiklerini anımsatan Pekcan, hedef sektörlerde dünyada trendi, talebi artan sektörleri hedef sektör olarak belirlediklerini kaydetti. Amaçlarının gıda sektör temsilcileriyle de beraber somut bir yol haritası oluşturmak olduğunu anlatan Pekcan, diğer tüm sektörlerle yaptıkları gibi burada da çalışma grubu kuracaklarını, alınan kararları, taleplerini bu çalışma grubunun irdeleyeceğini bildirdi.

2020'ye odaklanacağız

Küresel gıda ve tarım ürünleri pazarında geleneksel ürünler dışında işlenmiş gıda ürünleri talebinin giderek arttığına dikkati çeken Pekcan, "Burada da yerimizi almalıyız. İzmir'in ihracatına baktığımızda 10.2 milyar dolarlık toplam ihracat ve yüzde 6'lık pay ile üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz. Tarım ve gıda ihracatına baktığımızda İzmir Bölgesi'nin ihracatının yüzde 50'si gıdadan geliyor. Şimdi biz 2020 yılına odaklanacağız ve ne kadar arttırabileceğimize bakacağız." şeklinde konuştu. Ticaret Bakanlığı olarak 2018 yılında 55, 2019 yılında da 63 milli gıda fuarını desteklediklerini ve katılım sağladıklarını anlatan Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu konuda sizin önerilerinize de her zaman açığız. Baktığımız zaman yakın coğrafyalarda çok başarılıyız, uzak coğrafyalarda ise pek yokuz. Güney Kore'de 15-22 Mayıs tarihleri arasında bir gıda fuarı var. Buraya milli bir katılım sağlayacağımızı planlıyoruz. Bunun dışında Kore İthalat Fuarı'na yönelik olarak Koreli Bakan ile yaptığımız görüşmede Türk firmalarına yüzde 50 indirim yapacakları taahhüdünü verdiler. Buralarda Türk markası ile stant kuracağız ve sizlerle birlikte olacağız. Bunların dışında sizlerin yeni pazarlar konusunda taleplerinize her zaman açığız. Yine sektöre yönelik 46 UR-Ge projemiz var, 16 firmamız Turqualitiy desteklerinde, 14 firmamız da marka desteklerinden faydalanıyor. Bu sayıları da arttırmamız lazım. Aynı zamanda 17 ülkeye sektörel ticaret heyetleri yapmışız. Bizler her türlü desteklerimiz ile sizin yanınızdayız."

Hedef 10 milyar dolar ihracat

Sürdürülebilir ve katma değerli gıda ihracatı sadece Türkiye için değil, nüfusu 8 milyarı aşan dünya için çok önemli olduğuna vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB olarak 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini, ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmayı hedeflediklerini, "Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve ihracat" sloganıyla çalıştıklarını dile getirdi. Türkiye'de gıda sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarının miladı konumundaki organik üretimin 30 yıl önce Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde İzmir'de başladığı bilgisini veren Eskinazi, "Gıda sektöründe Ege Bölgesi'nin potansiyelini arttıracak Dikili'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve diğer yörelerimizde kurulacak OSB'lerle hedefimiz orta vadede 10 milyar dolarlık gıda ihracat rakamına ulaşmak" diye konuştu.

Arazi toplulaştırması yapılmalı

Ege Bölgesi'nin dış ticaret fazlası veren bir bölge olduğuna dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, gıda sektörünün ithal girdisi çok düşük olan, katma değerli ihracat yapan bir sektör olduğunu, arazi toplulaştırma ve kontrollü tarım üretim modelleriyle tarım ürünlerimizin daha katma değerli ihraç edileceği bir modeli Kamu-Özel Sektör işbirliği ile hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Zeytinyağında KDV yüzde 1'e indirilmeli

Sürdürülebilir ve katma değerli ihracat için, güçlü bir iç piyasa ve kaliteli istikrarlı üretimin gereğine değinen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Türkiye'de iç tüketimin artması için zeytinyağındaki KDV yüzde 1'e indirilmeli, zeytinyağında kalitenin korunması ve ürün arzının istikrarlı olması için zeytinyağında lisanslı depoculuğa geçilmeli. Kuzey Suriye'den gelen ihraç kayıtlı zeytinyağı için 1'e 2 ihracat şartı mutlaka uygulanmalı. Yerli ve milli üretimin devam ettirilmesi için bu bir zaruret haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Gıda Sanayi Ortak Akıl Çalıştayı"nda Türkiye genelindeki gıda ihracatçı birliklerinin başkan ve yöneticileri, başta Ticaret Bakanlığı'ndan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından da üst düzey bürokratlar yer aldı.