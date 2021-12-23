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Bakan uyardı: Dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlar...

Bakan uyardı: Dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlar...
23 Aralık 2021 Perşembe 10:42

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimleri artıracaklarını ve ihlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceklerini açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" dedi.

Etiketler; #mehmet muş #fiyatlar #yüksek fiyatlar
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