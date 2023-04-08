Bakan Varank: 2025 yılı itibarıyla 15 turcorn ve 5 decacorna mutlaka ulaşacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2025 yılı itibarıyla 5 bin melek yatırımcı, 2,5 milyar lira kitlesel fonlama, 5 milyar lira kamu desteği, 2,5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turcorn ve 5 decacorna mutlaka ulaşacağız" dedi

Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ve vatandaşlarını katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, gençler ve onların destekçileri olan aileleri ve öğretmenleriyle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gençlere sunacakları imkanlar konusunda gayret içerisinde olduklarını belirten Varank, "Bugün burada İstanbul Kalkınma Ajansı ve Üsküdar Belediyemizin iş birliği ile hayata geçen Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’nin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Bildiğiniz gibi Üsküdar, tarihi ve kültürel dokusuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken müstesna bir ilçemiz. Ancak şimdi bu vizyoner bilim merkezi sayesinde bilim ve teknoloji ile de adından söz ettiriyor.

Bugünkü açılışımıza ev sahipliği yapan Bilim Üsküdar, planeteryumu, uygulamalı atölyeleri, sergi alanları başta olmak üzere sunduğu hizmetler ile 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor. İnsanlarımız burada bilim ile buluşurken, evlatlarımız robotik, otomotiv, uzay gibi teknoloji alanlarını deneyerek keşfediyor." ifadelerini kullandı.

Varank, TÜBİTAK desteğiyle kurdukları Bilim Üsküdar gibi merkezlerin sayısının giderek arttığına dikkati çekerek, "Bilim Üsküdar yerleşkesinde yer alan Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’ni açmak üzere bir araya geldik. Her sene 1 milyonun üzerinde vatandaşımız bizim kurduğumuz bu bilim merkezlerini ziyaret ediyor. Tabii Bilim Üsküdar’da Üsküdar Belediyesi’nin ve Hilmi başkanımızın büyük emekleri var.

Burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak. Çünkü bu güzel mekan, girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup çözümler üretecek şekilde tasarlandı. Eğitim, danışmanlık, mentorluk, ortak altyapılar, ofisler, iş birlikleri, sinerji burada mevcut. Geleceğin başarılı girişimcilerini yetiştirecek olan akademimizin ülkemize çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Gençlere üniversiteye başlarken ilk hedeflerinin bir yerde istihdam edilmek, birinin çalışanı olmak olmaması gerektiği öğüdünde bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda üniversiteye yeni başlayacak gençlerle bir söyleşiye katıldım. O söyleşide de gençlere her zaman tavsiye ettiğim gibi şunu söyledim: 'Gençler üniversiteye başlarken ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek, birinin çalışanı olmak olmasın. Sizin potansiyeliniz, kabiliyetleriniz, yetkinlikleriniz aslında bunun çok ötesinde.

Öncelikli olarak kendi işimi, kendi girişimimi nasıl kurarım, kendi ayaklarım üzerinde nasıl dururum, kendi işimin patronu nasıl olurum bunu düşünün. Yani üniversiteye başlarken ilk hedefiniz çalışan değil işveren olmak olsun.'

Ben bunları söyledikten sonra bir baktım, muhalif medya hemen operasyona başlamış. Söylediklerimi sağından solundan kırpmışlar. Manşeti şöyle atmışlar: 'Mustafa Varank gençlere dedi ki üniversiteye başlarken hedefiniz iş bulmak olmasın'. Tabi üniversite mezunu gençlerimize 'muhtarların yanında sekreter olmayı' büyük istihdam projesi olarak görenlere neyi anlatabiliriz."

"Parlak bir fikrin ürettiği katma değer, oluşturduğu istihdam ekonominin itici gücü olabiliyor"

Bakan Varank, küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, "Küçücük bir startup, çok kısa bir sürede büyüyerek en köklü şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Parlak bir fikrin ürettiği katma değer, oluşturduğu istihdam ekonominin itici gücü olabiliyor. Ufak bir atölyede üretilen yenilikçi bir ürün, yeri geliyor, koca bir sektörü dönüştürebiliyor. Gençlerimizin öncelikli hedefi mutlaka kendi işini kurmak olmalı.Bakınız dünyadaki bu dönüşümün farkında olan çok başarılı genç arkadaşlarımız var." dedi.

Türkiye artık unicornlarla dünyada manşet olduğunu belirten Varank, Bundan 3-4 sene önce, bu ülkede muhalefet unicornu sadece tek boynuzlu mistik bir at olarak biliyordu. Bizim verdiğimiz destekler sayesinde diğer adını da öğrenmiş oldular. Bugün Türkiye’nin 6 tane unicornu ya da bizim tabirimizle turcornu yani bir milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketi var.

Ancak biz bu sayıların Türkiye’nin ve Türk gençliğinin potansiyeline kıyasla yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu sebeple girişimcilik ekosistemini tüm paydaşlar ile birlikte hak ettiği seviyeye taşımak için geçtiğimiz aylarda Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini ve Turcorn100 programını kamuoyuna ilan ettik. Kendimize iddialı hedefler koyduk." şeklinde konuştu.

Varank, dünyanın en gelişmiş ilk 20 ekosistemi arasına girmekte kararlı olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılı itibarıyla 5 bin melek yatırımcı, 2,5 milyar lira kitlesel fonlama, 5 milyar lira kamu desteği, 2,5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turcorn ve 5 decacorna mutlaka ulaşacağız. Elbette hedef koymak kolay, böyle hedefleri bir dokümana yazmak kolay. İnanın her sene dünyada belki binlerce strateji belgesi çöp oluyordur. Ancak biz girişimcilik stratejimizi çöp olsun diye hazırlamadık. Zor ama ulaşılabilir hedefler üzerine oturttuk.

Planlarımızı da buna göre yaptık. Bu manada bizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimize taşıyacak olan gençlerimize yönelik çok farklı programlar, etkili projeler uyguluyoruz. TÜBİTAK’la Bilim Olimpiyatları, Bilim Şenlikleri ve Bilim Fuarları düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında Deneyap Teknoloji Atölyeleri açıyoruz. 81 ile yayılmış 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinde evlatlarımız yapay zekadan nesnelerin internetine, tasarımdan kodlamaya kadar çok geniş bir yelpazede teknoloji geliştirmeyi öğreniyorlar. 7’den 77’ye herkesin uzaya ve astronomiye olan ilgisini artırmak için Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri düzenliyoruz."

"1 milyona yakın gencimiz 41 farklı kategoride yeteneklerini yarıştıracak"

TEKNOFEST’e sayılı günler kaldığını hatırlatan Varank, "Teknofest’i altıncı yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle farklı tarihlerde hem İstanbul’da hem de Ankara’da gerçekleştirileceğiz. 2018 yılından bu yana coşkuyla düzenlediğimiz TEKNOFEST’in katılımcı sayısı her yıl katlanarak arttı. Bu yıl, 81 il ve 66 ülkeden 332 bin üzerinde takımın ve 1 milyon yarışmacının başvurusunu aldık. 1 milyona yakın gencimiz, roketten çip tasarımına, hyperlooptan insansız hava araçlarına kadar 41 farklı kategoride yeteneklerini yarıştıracak.

Düzenlediğimiz yarışmalar sayesinde gençlerimiz şimdiden geleceğin teknolojilerini çalışmaya başlayacak. Bu sene ilk TEKNOFEST’in finalini 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST yarışma maratonu ise Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması ile 10 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Bilişim Vadisi’nde başlıyor. Sonrasında Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul olmak üzere farklı illerimizde yarışma coşkusu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Varank, Gelecek Üsküdar'da yetişecek gençlerin geleceğin teknolojilerini üreteceğini inandıklarını belirterek, " Nasıl Türkiye'nin Otomobili Girişimi startup, girişimcilik mantığı ile çıktıysa Gelecek Üsküdar'da yetişen gençlerimiz de geleceğin teknolojilerini üretecekler. Biz nasıl elektrikli otomobili piyasaya çıkardıysak, buradaki gençler de hidrojen ile çalışan otomobilleri üretecekler. Biz gençlerimize inanıyoruz ve sizlerle yol yürümeye devam etmek istiyoruz." dedi.

İstanbul’daki gençlerin istihdam garantili bir proje ile yazılımcı olarak yetişmeleri için uygulamaya koydukları Yetenek İstanbul Programında değerlendirmelerinin tamamladıklarını aktaran Varank, "İstanbul'a yenilikçi ve uygulama temelli 20 merkez kuruyoruz. Bu merkezlerde hem yazılım eğitimleri vereceğiz, hem de gençlerimizin yazılımcı olarak çalışmalarını sağlayacağız. Bu program için 125 milyon TL kaynak ayırdık. 10 üniversite ve 10 belediyemizin kuracağı 20 Yetenek İstanbul Yazılım Eğitim ve İstihdam Merkezi İstanbulumuza hayırlı olsun." diye konuştu.