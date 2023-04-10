Bakan Varank: Türkiye'nin Otomobili yollarda vızır vızır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni"nde, programın teknoloji ekosistemindeki gelişmeleri öğrencilerle buluşturacağına ve gelecekte yetişmiş insan kaynağı kapasitesini ciddi oranda artıracağına inandığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş dünyasıyla üniversiteleri buluşturan "Sektör Kampüste Programı" ile öğrencilere siber güvenlikten kuantum hesaplamaya kadar 36 farklı başlıkta güncel eğitimler verileceğini, ardından öğrencilerin istihdamıyla ilgili hem bakanlık hem de paydaş kurumların devrede olacağını kaydetti. Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni"nde, programın teknoloji ekosistemindeki gelişmeleri öğrencilerle buluşturacağına ve gelecekte yetişmiş insan kaynağı kapasitesini ciddi oranda artıracağına inandığını söyledi.

Son yıllarda hızını giderek artıran teknolojik dönüşümün hem kişisel hem de profesyonel hayatı her alanında etkilediğini belirten Varank, gündemdeki yapay zeka teknolojisi ChatGPT'ten örnek verdi.

Bakan Varank, söz konusu sohbet robotunun neredeyse bir insan gerçekliğinde iletişim kurabildiğini ve birçok arama motorunun yaptığı işi çok daha kolay, çok daha kullanıcı dostu bir şekilde yapabildiğini belirterek, bazı üniversite hocalarının, öğrencilerin makalelerini dahi bu teknoloji üzerinden yazdırması sebebiyle ChatGPT'den şikayetçi olduğunu anlattı.

Giderek büyüyen, gelişen ve dönüşen teknolojilerin olduğu bir çağda, handikaplarına rağmen yaşanan dönüşümlere uyum sağlamanın önemine işaret eden Varank, "Farklı ve yeni yetkinliklere sahip insan kaynağına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu manada özel sektör ile üniversitelerin işbirliği çok daha önemli hale geldi." dedi.

Varank, Türkiye'yi Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine taşıyacak insan kaynağını yetiştirmek üzere bir Milli Teknoloji Akademisi kurduklarını hatırlatarak, dijital bir öğrenme platformu olan akademi çatısı altında açık dersler, yarışmalar, yayınlar ve programlar düzenlediklerini dile getirdi.

"Sektör Kampüste Programı"nın da bu çatı altında hizmet vermeye başladığını kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"İş dünyasıyla iç içe eğitimleri içeren programla, özel sektör firmaları üniversitelerde kredili dersler açıyorlar. 14 hafta süren bu dersler sayesinde iş dünyasındaki bilgi ve tecrübe bizzat özel sektörde çalışan profesyoneller eliyle öğrencilerimize ulaştırılmış oluyor. 2022 güz döneminde bu yenilikçi eğitim modelinin ilk uygulamasını Kariyer.net firmasıyla Ankara Üniversitesi, Turkcell ve Cezeri firmalarıyla Atatürk Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdik. Alanının en iyisi profesyoneller tarafından verilen 'Büyük Veri Analitiği', 'Yapay Zekaya Giriş' ve 'Bilgisayar Ağları' dersleri başarıyla tamamlandı. Hem öğrencilerimiz hem firmalarımız bu işten çok memnun kaldı. 2023 bahar döneminde de 20 paydaş üniversite ve 20 paydaş şirket işbirliğinde yeni eğitimleri başlattık. Verilen derslere baktığınızda inanın 'şunu unutmuşlar' diyebileceğiniz bir başlık yok. Öğrencilerimiz sistem mühendisliğinden siber güvenliğe, blokzincirden kuantum hesaplamaya, Java'dan uygulamalı doğal dil işlemeye kadar 36 farklı başlıkta en güncel eğitimleri alıyorlar. Şu ana kadar ulaştığımız 1500 öğrenci eğitimlerin ardından staj imkanı da yakalayacak. Daha sonra da bu öğrencilerin istihdamıyla ilgili hem biz hem paydaş kurumlarımız devrede olacak."

Tek seferde 4 farklı uydu fırlatılacak

Sektör Kampüste Programı'nın yenilikçi ve dinamik eğitim modeliyle öne çıkarak, insan kaynağının dönüşümüne öncülük edeceğini belirten Varank, "TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil size online ders vermek istese bunu almaz mısınız? Selçuk Bayraktar online bir ders açsa ve öğrencilerle buluşmak istese buna sadece öğrenciler değil diğer profesyoneller bile katılmak ister. İnşallah bu işin güzel neticelerini hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde sanayi ve teknolojide yakalayacakları başarıların Türkiye açısından hayati önemde olduğunun bilinciyle sıkı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Varank, hedeflerinin Türkiye Yüzyılı'nda, dünyada teknolojinin öncüsü ülkeler arasına girmek olduğunun altını çizdi.

Son 21 yılda bu hedefe ulaşmak için çok önemli altyapı yatırımları yaptıklarına değinen Varank, Türkiye'nin dört bir tarafını sanayi bölgeleriyle, teknokentlerle, araştırma altyapıları ile donattıklarını vurguladı.

Varank, "Verdiğimiz destekler, yaptığımız yatırımlar sayesinde, AR-GE harcamalarının milli gelire oranı binde 5'lerden yüzde 1,4'e ulaştı. Tam zaman eşdeğer araştırmacı sayımız 21 yılda 29 binden 222 bine yükseldi. Bütün bu gelişmeler sayesinde Türkiye artık kendi SİHA'larını, kendi seyir füzelerini, kendi savaş gemilerini üretir hale geldi. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde vatandaşlarımızın 60 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobilimiz Togg'u gerçeğe dönüştürebildik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE'yi de yarın yörüngesine uğurlayacaklarını bildiren Bakan Varank, uydunun savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet vereceğini bildirdi.

Mustafa Varank, İMECE'nin aynı zamanda Türk ordusunun "uzaydaki gözü" olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin metre altı yüksek çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından görüntü elde edebileceğiz. İMECE'nin elektro-optik kamerasından yönlendirilebilir antenine, elektrikli itki motorundan güneş algılayıcısına kadar birçok ekipmanı Türk mühendisler tarafında tasarlanıp üretildi. İMECE yarın yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve AKUP küp uyduları da İMECE'yle birlikte uzaya fırlatılacak. Tek seferde Türkiye'den 4 farklı uyduyu uzaya göndermiş olacağız. Böylelikle Türkiye uzay yarışında bir eşiği daha geçmiş olacak."

"Türkiye'nin Otomobili yollarda vızır vızır dolaşmaya başladı"

Son dönemde art arda gelen başarılarının gelişen insan kaynağı gücünün bir göstergesi olduğunu söyleyen Varank, Türkiye Yüzyılı'nda en büyük sermayeleri olan gençlere güvendiklerini dile getirdi.

Bakan Varank, Türkiye'nin TEKNOFEST gençliğiyle 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağını ifade ederek, insan kaynağı noktasında her zaman yeni adımlar atmaya çalıştıklarını ve Sektör Kampüste Programı'nın da bu gayretlerden biri olarak hayata geçtiğini aktardı.

Türkiye'nin Otomobili projesini ilk ilan ettikleri andan itibaren "bir kesim tarafından olumsuz anlamda sürekli eleştirildiklerini" dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fabrika seri üretime başladı ve araçlar yollara açıktı. Ön siparişe 177 bin başvuru oldu. Cumhurbaşkanı'mızın aracını teslim ettik. Bakanlarımıza resmi araçlarını teslim ettik. Türkiye'nin Otomobili yollarda vızır vızır dolaşmaya başladı. Bu laflara aldırış etmiyoruz ama gençlere anlatmak istiyoruz. Sizin moralinizi bozmak isteyenlere yüz vermeyin. Türkiye olarak bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey olmaz. Türkiye'nin Otomobili'ni de gözlem uydusunu da yaparız. 20 yıl önce 'Türkiye İHA - SİHA gemisi yapacak' deseydim inanmazdınız. Bugün Türk donanmasının en büyük savaş gemisini de envantere alıyoruz. Dünyada olmayan İHA ve SİHA savaş gemisi konseptini dünya gündemine getiriyoruz. Gençlerimize diyoruz ki gündemi değerlendirirken vizyonlar arasındaki farkı da değerlendirin, ona göre hareket edin. İnşallah yolunuzu açacak işler kolayca gelişir."