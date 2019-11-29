Bakırçay'da Ekonomi Zirvesi düzenlenecek

Bu yıl 4. Düzenlenecek Bakırçay Ekonomi Zirvesi 5 Aralık Perşembe günü Bergama da yapılacak.

Bakırçay'da Ekonomi Zirvesi düzenlenecek
29 Kasım 2019 Cuma 11:44

Bakırçay Bölge Gazetesi ile Bergama Ticaret Odası'nın (BERTO) ortaklaşa düzenleyeceği zirvede bölgedeki ticaret odaları başkan ve temsilcileri ile iş dünyası katılacak. Bergama Ticaret Odası Hasan Şentürk toplantı salonunda saat 11'00'de başlayacak zirvede bu yıl pozitif bir ayrımcılık yapılarak kadın iş insanları da konuşacak. Zirve öncesi bir açıklama yapan Bakırçay gazetesi imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan "Bin bir emek ve zorluklarla bu yıl 4. yapılacak zirveye tüm iş dünyası vatandaşların hassas davranarak katılmaları ve sahip çıkmalarını istedi. BERTO Başkanı Fikret Ürper de "Oda Başkanı olarak Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerini temsil ettiklerini bu ilçelerde yaşanan ekonomik gelişmeleri, potansiyelleri ve gelecek ile ilgili projeksiyonları diğer komşu ilçeleri de katarak değerlendireceklerini ve iş dünyasından zirveye yoğun bir katılım beklediğini" ifade etti.

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