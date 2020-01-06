Balıkta KDV indirimi sevindirdi

Karadeniz'de balıkçılar ve vatandaşlar, balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesinden memnun olduklarını söyledi. KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle, balık fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya, yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi. 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirilirken, toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Yüzde 1'e düştü

Yapılan düzenlemeyle, KDV indirimi ile balık fiyatlarının düşecek olması, toptan su ürünleri satışı yapan firmaların yanı sıra, hem balık satan esnafı, hem de vatandaşları memnun ediyor. Su ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. KDV indiriminin tezgâha olumlu yansımasını beklediklerini söyleyen Trabzonlu balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Bu sene balık fiyatları uygundu. Yapılan KDV indirimin tezgâha da olumlu yansımasını bekliyoruz. Tezgâhta hamsi uygun fiyata olunca vatandaşta balığı daha çok tercih ediyor. Bizde bereketli bir satış gerçekleştirmiş oluyoruz. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda daha da uygun fiyatlarla balık yenebilecek" diye konuştu.

Heyecan yarattı

Balık fiyatlarında düşüş olursa hem esnafın hem de vatandaşın yüzünün güleceğini belirten balıkçı Gökmen Aydın, "Balığı bu yıl vatandaşlar uygun fiyatlara sofralarına koydu. KDV düştüğü zaman fiyatlarda da indirim söz konusu olacak. Balık daha da ucuza yer alacak tezgâhlarda. Uygulama heyecan yarattı. Biz de yeni dönemde heyecanla KDV indiriminin tezgâha yansımasını bekliyoruz" dedi. Balık fiyatlarındaki dalgalanmaya değinen Mehmetcan Örseloğlu, "KDV'de yapılan indirim satıcılar açısından çok önemli değil. Vergi veren ve işin ihracatını yapan insanları daha çok ilgilendiriyor. Yapılan KDV indirimi ile iç piyasada tezgâhlarda balık fiyatlarında düşüş olacağını zannetmiyorum. Müşterinin beklentisi; fiyat uygunluğu" diye konuştu.

Doğrusu zaten buydu

Samsun Su Ürünleri Kooperatif, Başkanı Atıf Malkoç da "Doğrusu zaten buydu, balıkçı yıllardır bunu istiyordu. Balıktan vergi alınması daha kolay geldi. Verginin 1'e düşmesi, balıkların tamamının kayıt altına alınmasına sebep olur. Eskiden faturasız olarak dışarı çıkarılan balık çok oluyordu. Artık devlet vergisini de daha güzel alır" ifadelerinde bulundu. KDV indirimini olumlu bulan Samsun'da balıkçı esnafı Doğukan Yılmaz ise "Bu sene KDV indirimi olması çok iyi oldu. Yüzde 8'den 1'e kadar düşürüldü. Bu sene pahalıydı balıklar ama bu sayede vatandaşlarımız ucuza balık yiyebilecek. Fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı" dedi.