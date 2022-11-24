SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

- Sektörün mevduatı 8 trilyon 930,5 milyar lira, kredi hacmi ise 6 trilyon 894 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
24 Kasım 2022 Perşembe 15:13

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Kasım ile biten haftada 73,4 milyar lira artarak 8 trilyon 930,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Kasım ile biten haftada 73 milyar 400 milyon 853 bin lira artarak 8 trilyon 930 milyar 543 milyon 325 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,85 artışla 4 trilyon 247 milyar 687 milyon 505 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 azalışla 4 trilyon 323 milyar 291 milyon 968 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 818 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 210 milyar 375 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Kasım itibarıyla 3 milyar 21 milyon dolarlık azalış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,20 artarak 955 milyar 95 milyon 557 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,36 artışla 820 milyar 148 milyon 815 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,74 yükselişle 557 milyar 546 milyon 560 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 150 milyon 402 bin lirası konut, 28 milyar 754 milyon 205 bin lirası taşıt ve 601 milyar 190 milyon 950 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Kasım ile biten haftada 57 milyar 225 milyon 670 bin lira artarak 6 trilyon 893 milyar 985 milyon 915 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,27 artış kaydetti.

Etiketler; #Bankacılık sektörünün mevduatı
Önceki Haber
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Sonraki Haber
İTB Başkanı Kestelli: İş dünyası seçim sonrasını duymak istiyor
İTB Başkanı Kestelli: İş dünyası seçim sonrasını duymak istiyor
İTB Başkanı Kestelli: İş dünyası seçim sonrasını duymak istiyor
0
Bakan Kirişci,
Bakan Kirişci, "Tarım Varsa Hayat Var Projesi" toplantısında soruları yanıtladı:
0
Bilişim Zirvesi 2022, “Dünya'yı teknoloji kurtaracak“ temasıyla gerçekleştirildi
Bilişim Zirvesi 2022, “Dünya'yı teknoloji kurtaracak“ temasıyla gerçekleştirildi
0
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 166,8 milyar lira oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 166,8 milyar lira oldu
0
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
0
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.