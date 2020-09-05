Bankalarda Düşük Faizli Kredi Kampanyası! 60 Ay Vadeyle Düşük Faizli Kredi Detayları

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ekonomi ve finans sektörünü de ciddi düzeyde etkilemeye devam ediyor.

En hızlı finans haberleri veren sitenin haberine göre; Dünya genelinde vatandaşlar ve şirketler Kovid-19 sürecinden finansal anlamda ciddi düzeyde etkilendi. Ekonomik darboğazın global ölçekte insanların üzerinde baskı oluşturduğu bu süreçte devlet teşvikiyle bankaların sundukları imkanlar, Türkiye’de vatandaşa nefes alma şansı veriyor. Birbirinden avantajlı kredi kampanyalarıyla, nakit akışının ciddi manada kesildiği bu süreçte, vatandaşın toplu nakit desteğinden faydalanabilmesi sağlanıyor. Türkiye’deki tüm kamu ve özel bankaları tarafından vatandaşa düşük faizli kredi desteği sunuluyor.

Pandemi sürecinde vatandaşın borçları ve temel ihtiyaçları için kullanabilecekleri düşük faizli krediler bankalarca sunuluyor. Son Dakika Gundem haberleri ne göre Devlet desteğiyle bankaların sunduğu düşük faizli kredi desteği, vatandaşın toplu para kullanabilmesine olanak veriyor. Ayrıca düşük faiz oranları ve uzun vade sayılarıyla vatandaşın geri ödemede zorlanmayacağı bir kredi kullanımı gerçekleştirebilmesi sağlanıyor.

60 Aya Kadar Vadeli Kredi İmkanı

Bankalar, vatandaşın kredi başvurularını kolayca yapabilmeleri ve geri ödemede zorluk yaşamamaları için sadece pandemi sürecine özel kredi kampanyaları düzenliyor. Bankalar normal kredi ürünlerinden tamamen farklı olarak pandemi sürecine yönelik çok düşük faizli krediler sunuyor. Üstelik bu kredilerde geri ödemeyi 60 aya kadar uzatıyor. Böylelikle düşük faizli kredi kullanan vatandaşlar, geri ödemeye sonra başlarken 60 ay uygun taksit ödemeleri gerçekleştiriyor.

Kamu ve Özel Bankalar Tarafından Destekleniyor

Vatandaş, sadece kamu bankalarından değil aynı zamanda özel bankalardan da düşük faizli 60 ay vadeli kredi kullanabilme şansını yakalıyor. Standart kredilere göre çok düşük faiz oranlarının uygulandığı pandemi kredileri için 60 aylık uzun ve rahat bir geri ödeme imkanı sunuluyor. Türkiye faaliyet gösteren tüm bankacılık kuruluşlarının katıldığı bu kampanyada, sunulan kredi ürünleri için uygulanacak kredi faiz oranları ise bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Her banka kendi ürün çeşitliliği ve sistemine göre kredi faiz oranlarını belirlese de, en yüksek kredi faiz oranını sunan bankada bile, normal kredi ürünlerinin faiz oranlarına göre çok düşük faizler uygulanıyor.

60 Ay Vadeli 5 Bin TL Kredi

Kovid-19 süreci kapsamında bankalar aracılığıyla devletin sunduğu düşük faizli kredi ile 5 bin TL kredi kullanabilmek mümkün. Vatandaşların normal kredi başvuru prosedürlerine nazaran daha gevşek kriterlerden geçerek, başvuruda bulunabildiği 60 ay vadeli 5 bin TL kredi ile ekonomik açıdan bu zorlu süreci daha rahat atlatabiliyor. Ayrıca vatandaşlara düşük faizli kredi desteği verilerek hem ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri hem de ekonomi genelinde bir hareketliliğin ve nakit akışının oluşturulabilmesi amaçlanıyor.

En Düşük Faiz Oranı 1.07

Pandemi sürecine ilişkin bankalar tarafından yapılan kredi faiz oranları düzenlemeleri ile birlikte vatandaşlar 1.07% faiz oranıyla 5 bin TL kredi çekebilme şansına sahip olabiliyor. Kamu bankaları ise 0.55 faiz oranları üzerinden vatandaşlara 5 bin TL kredi vermeye devam ediyor. Özel sektör çalışanları, kamu çalışanları ve emekliler bankaların sunduğu 60 ay vadeli 5 bin TL kredi fırsatından kolayca yararlanabiliyor. Bankaların 60 ay vadeli 5 bin TL’lik kredi için uyguladığı güncel kredi faiz oranları kamu bankalarında(Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank) 1.24% şeklindedir. Bazı özel bankalarda 5 bin TL 60 ay vadeli kredi için uygulanan güncel düşük faiz oranları;

Kuveyt Türk Bankası 1.19%,

Yapı Kredi Bankası 1.93%,

Garanti Bankası 1.79%,

İng Bank (Cepte Kredi) 1.14%,

Şeklinde belirtiliyor. Vatandaşlar bu düşük kredi faiz oranları üzerinden 5 bin TL kredi için bankaların kredi başvuru kanallarından başvurularını yapabiliyor.

Kaynak: ilan365.net



