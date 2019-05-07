Banvit, 7'nci kez en beğenilen şirket

Capital Dergisi'nin ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi işbirliğiyle, bu yıl 18.'sini gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2018' araştırmasında Banvit yedinci kez 'Paketlenmiş Et Ürünleri' sektöründe Türkiye'nin en beğenilen şirketi oldu.

18 yıldır iş dünyasının en beğenilen şirketlerini öne çıkaran araştırma sonucunda Banvit A.Ş. yedinci kez layık görüldü. Ödül, Banvit A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Satış Direktörü Nerdin Alp'e, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu tarafından verildi.

Performans alanları

Ağustos - Kasım 2018 tarihleri arasında online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirilen araştırmaya 59 sektörden, 500'ün üzerindeki şirketi temsilen 1.480 yönetici katıldı. Anket, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Araştırma, Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin dışında, en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını da ortaya çıkardı. Bu kapsamda 22 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin öncelikleri hem şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı gözler önüne konuldu.