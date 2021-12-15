Başkan Soyer’den ayakkabıcılara ihracat çağrısı

16-19 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 48. Shoexpo-İzmir Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ayakkabı üreticilerine daha fazla ihracat çağrısında bulunurken esnafın sorunlarına ise çözüm üreteceklerini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İZFAŞ'ın Nobel Expo ortaklığı ile 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenleyeceği olan 48. Shoexpo-İzmir Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın tanıtım toplantısı Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan ve Ayakkabıcılar Sitesi esnafı katıldı.



“İzmir’i bir numara yapmak istiyoruz”



Toplantıda esnafın sorunlarını dile getiren Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan, “Biz artık dünyaya açıldık, ayakkabının kalbi İtalya’ya bile ihracat yapıyoruz. İzmir olarak ihracatta önemli bir yol aldık. Ancak sitemizin yolları, peyzajı uygun değil. Bunların yapılmasını başkanımızdan rica ediyoruz Biz Avrupa’nın bir numarası olmak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz bir alan vermenizi istiyoruz, kreş istiyoruz. Ulaşım alanında destek istiyoruz. İzmir’i Türkiye’de bir numara yapmak istiyoruz” dedi.



Fuara sahip çıkın



Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise “Geride bıraktığımız Shoexpo şehir bazlı olarak Türkiye mozaiğini yansıttı. Farklı illerden sektör temsilcileri vardı. Yurtdışından gelen alıcılar, farklı illerin sektör temsilcilerini karşılarında görmek istiyorlar. Bu şu an mart ayında yapacağımız Shoexpo’da oluşmuş durumda. Şu anda Konyalı ayakkabı üreticileri, İzmirli ayakkabı üreticilerinden daha fazla yer ediniyor. İzmirli üreticilerin katılımları gittikçe azalıyor. Bir yandan ciddi bir alım heyeti desteği var. İzmir’in gerekli desteği göstermesini bekliyoruz. Esnaf arkadaşlarımızdan fuarlarına sahip çıkmalarını rica ediyorum, İzmir’de fuar yapmanın keyfini hiçbir yerde yaşamıyoruz” diye konuştu.



Esnafın taleplerine Başkan Soyer’den çözüm



Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Özcan’ın taleplerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Halkapınar’dan günde en az 2 tane takviye araç servisini koyacağız, kreş ve sosyal tesis yapacağız. Tüm yolların asfaltını da yılbaşından itibaren yapacağız. Çok ihmal edildiğini ve geç kalındığını biliyorum ve bu açığı da kapatmak üzere ay başından itibaren yoğun bir çalışma yapacağız. Size çok inandığımız ve ihmal edildiğini düşündüğümüz için bunu yapacağız ama bir de siz bizim için iftihar meselesi odunuz, ihracatta yaptıklarınızla biz iftihar ediyoruz. Biz bu şehrin belediyesi olarak bunu karşılıksız bırakamayız, sonuna kadar size sahip çıkacağız” açıklamalarında bulundu.



Soyer’den ihracat çağrısı



Shoexpo’nun hedefinin ülkelerdeki satın alıcılarla Türkiye’deki üreticileri bir araya getirmek olduğunu belirten Başkan Soyer, tüm ayakkabı üreticilerini fuara katılmaya davet etti. Soyer, “Bu nedenle mutlaka orada olmazlısınız. Biz sizin ihracat rakamlarınız ile övünç duyuyoruz, bunu ileri götürmek varken buna razı olmak yeterli değil. Fuar ayağınıza geliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası size sonuna kadar destek oluyor ve sizde bir zahmet orada olacaksınız. Rakamlar son 20 yılda dünya ayakkabı ticaretinde büyük artışlar olduğunu gösteriyor. Sektörün fason üretiminde, ülkemiz Çin'den sonra dünyada 2'nci sırada. Işıkkent, sadece kentimiz için değil ülkemiz içinde çok önemli stratejik bir konum. Fuarımızın temel amacı ülkemizin her yerindeki üreticiler ile dünya genelindeki alıcıları bir araya getirmek. Daha önce fuara katılmamış, ihracat yapmamış üreticilere de eğitim desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.