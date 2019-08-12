BAYOSB’den Volkswagen yan sanayicilerine çağrı

Dünya otomotiv devlerinden Volkswagen’in Türkiye’ye 1.3 milyar euroluk yatırım için Manisa’yı seçmesinin ardından bu fabrikaya ürün desteği verecek tedarikçilere bölgenin yanı başında yer alan Bağyurdu OSB’den davet geldi.

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı ön görülen fabrikanın sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi talepleri olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, Alman devine malzeme, materyal ve ürün temin edecek olan tedarikçiler de yer arayışına başladı.

Bu konuda bir değerlendirme yapan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Yönetim Kurulu başkanı Aydın Telseren, Alman otomotiv devi Volkswagen’in üretim tesisi için Manisa’yı seçmesinin hem ülke hem de bölge için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti.

Avantajımız çok

İçinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı süreçte ülkemizin böyle bir yatırım için tercih edilmesinin büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Telseren, “1.3 milyar euroluk yatırım, başlı başına ülkemiz için bir kazanç. Ancak aynı şekilde bölgemiz ve Manisa için de büyük bir kazanç. Yapılacak bu yatırım ile 5 bin kişiye iş imkanı sağlanırken, bu üretim tesisine malzeme desteği verecek yan sanayi ve tedarikçilere de büyük bir iş imkanı yaratacak. Manisa’da kurulacak bu otomotiv üretim üssüne yakın çevrede konuşlanacak olan tedarikçiler için en uygun lokasyonların başında Bağyurdu OSB geliyor. Lojistik avantaj, kaliteli ve kesintisiz enerji, modern alt yapı hizmeti, yetişmiş ara eleman, teşvik uygulamaları ile BAYOSB bu yatırımlar için en uygun bölge konumunda” diye konuştu.

Manisa’ya komşu

İzmir İstanbul Otoyolu’na 500 metre, havalimanına 57 km, İzmir-Ankara hızlı tren hattı ile Lojistik köyün yanı başında ve Manisa’ya komşu konumu ile birçok avantajı bünyelerinde bulundurduklarını söyleyen BAYOSB Başkanı Telseren, “Mesleki eğitim merkezi, yatırıma açık parselleri ve tamamlanmış alt yapısı, makine kümelenmesi ve otomotiv sanayiine uygun yapısı ile BAYOSB, Volkswagen yatırımına yönelik üretim planlayan tedarikçiler için en uygun OSB. Tüm yan sanayici yatırımcılarını bölgemize bekliyoruz. Başvuru yapmaları halinde çok kısa zamanda fabrikalarını kurmaya başlayabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.